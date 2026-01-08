La Ciudad Esmeralda puede ser resplandeciente, pero tras bambalinas del evento cinematográfico del año, la atmósfera parece mucho más sombría. Ariana Grande ha pasado casi tres años transformándose en Glinda, la Bruja Buena, pero un vistazo reciente tras el telón ha dejado a los fans preguntándose si la magia les ha pasado factura.

La cantante de "We Can't Be Friends" compartió una selfie tomada en el set de Wicked: For Good . Sin embargo, generó preocupación y desató una ola de especulaciones porque parecía estar llorando en la foto.

Una foto perturbadora del set provoca alarma mundial entre los fanáticos

La cantante y actriz de 32 años publicó en Instagram una serie de fotos tras bambalinas del rodaje de la secuela, Wicked: For Good . Si bien la mayoría de las imágenes capturaron la naturaleza caprichosa de la producción, una foto destacó: un primer plano de Grande, visiblemente angustiada, con los ojos hinchados y el rostro bañado en lágrimas.

Aunque levantó el pulgar hacia la cámara, el contraste entre su alegre gesto y su expresión desolada provocó un revuelo en las redes sociales. Los internautas no tardaron en analizar la imagen, y muchos cuestionaron la salud de la cantante.

Ariana Grande shares new ‘Wicked: For Good’ set photo. pic.twitter.com/kqPwbfDSxT — Pop Crave (@PopCrave) January 6, 2026

"¿Pero por qué llora?", preguntó alguien en X (anteriormente Twitter ). Otro que observó lo mismo escribió : "¿Por qué parece que acaba de llorar a mares?".

La reciente publicación de Grande también atrajo comentarios sobre su apariencia, algunos afirmando que se veía "mal", "demasiado delgada", "demasiado flaca" y "poco saludable".

Otra sugirió que estaba "llorando pidiendo ayuda". Otro usuario, desesperado por una respuesta, recurrió a Grok para aclarar la situación.

El chatbot de IA explicó que la instantánea la "capturó [a Grande] en un momento emotivo". Según se informó, la actriz probablemente estaba "filmando una escena emotiva", y el pulgar hacia arriba indicaba que había "llorado de alegría por la experiencia", lo que sugería que cumplió con las expectativas para esa escena.

@grok what happened to her and why is she crying? — Atreyu 🏴‍☠️ (@hiAtreyu_) January 7, 2026

Shes crying for help — Spyux (@SpyuxJonefas) January 6, 2026

That's Ariana Grande as Glinda on the set of 'Wicked: For Good.' The photo captures her in an emotional moment, likely from filming a heartfelt scene—possibly related to the song "For Good," which involves themes of friendship and farewell. She's giving a thumbs up, so it seems… — Grok (@grok) January 7, 2026

El costo emocional de interpretar el icónico papel de Glinda

Aunque la foto pareció impactante para los espectadores ocasionales, quienes conocen la producción de las películas de Wicked saben que las lágrimas eran algo cotidiano en el set. Grande ha admitido previamente que el proceso de filmación fue una experiencia emocionalmente agotadora que le obligó a usar todas sus herramientas.

"Yo, todos, todos llorábamos todos los días", dijo Grande en el podcast Sentimental Men de Broadway Podcast Network en noviembre. Añadió que "fue terrible", probablemente porque la experiencia también fue agotadora.

Las lágrimas también se derramaron durante el casting. Según Grande, lloró tanto durante una lectura de química con las posibles Elphabas que decidió prescindir de sus pestañas postizas.

"Pensé: 'Bueno, eso es todo, amigos'. Dejé oficialmente todo lo que tenía para dar en esta habitación", añadió.

Grande: 'Lo saludable puede verse diferente'

La mayor sensibilidad del público ante la apariencia de Grande se debe a su larga trayectoria de franqueza sobre su salud mental. La ganadora del Grammy ha hablado con frecuencia de sus luchas contra el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la ansiedad y la depresión tras el atentado con bomba en el Manchester Arena de 2017.

Anteriormente explicó que durante los períodos en que el público la consideraba "saludable", en realidad estaba en su punto más bajo, bebiendo y tomando antidepresivos. Aseguró a sus seguidores que, aunque su figura era más delgada, estaba en mejor posición, recordándoles que "la salud puede verse diferente".

En cuanto a quienes comentaban sobre su cuerpo, la cantante dijo que era como una "muestra en una placa de Petri desde que tenía 16 o 17 años". Admitió que ser sometida a un intenso escrutinio público sobre su apariencia era "incómoda", pero agradecía tener un apoyo sólido a su alrededor y que había llegado a un punto en el que ya no escuchaba comentarios indeseados. También les recordó a sus fans que fueran "amables".

"Aunque provengas de una familia amorosa y comprensiva, esa persona probablemente esté trabajando en ello o tenga un sistema de apoyo con el que lo esté haciendo. Nunca se sabe. Así que sean amables entre sí y consigo mismos", añadió Grande.