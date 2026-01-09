Orlando Bloom ha entrado oficialmente en su era "himbo", y su última noche en Las Vegas sugiere que no mira atrás. El actor británico, de 48 años, apareció recientemente en el desierto de Nevada, donde pasó una noche llena de adrenalina junto a Sofía Vergara.

La estrella de Modern Family, de 53 años, luego publicó una serie de imágenes en su Instagram , incluida una en la que posa con un llamativo corsé de encaje rojo con Bloom y un grupo de amigos en común.

Las fotos inmediatamente desataron rumores de romance en redes sociales, pero al parecer, los allegados a la estrella de Piratas del Caribe están dando la voz de alarma. Los amigos del actor temen que Vergara, un experimentado magnate de los negocios, esté en una liga completamente diferente.

Han advertido a Bloom que podría enfrentarse a una vergüenza pública si persigue a una mujer cuyo éxito profesional e imperio financiero eclipsan los suyos.

El negocio de ser Sofía Vergara

Aunque el mundo la conoce por su sentido del humor y su glamour en la alfombra roja, Sofía Vergara es ampliamente considerada una genio en el mundo del comercio con celebridades. No solo se basó en su salario récord de Modern Family ; construyó una empresa de representación multifacética y una marca de estilo de vida enfocada en la comunidad latina.

Esta perspicacia para los negocios la ha colocado en una trayectoria que refleja la de otros personajes poderosos de Hollywood que se han casado con miembros de la clase multimillonaria.

Fuentes internas afirman que Vergara busca un socio con un nivel de influencia comparable al de Jeff Bezos o François-Henri Pinault. Estos hombres se casaron con Lauren Sánchez y Salma Hayek, respectivamente, creando parejas de poder mundial que combinan una enorme riqueza con estatus de celebridad.

"Orlando tiene un tipo muy específico", compartió una fuente. "Le gustan las mujeres voluptuosas y súper atractivas que han amasado fortunas enormes sin ayuda de nadie, aparentemente de la nada".

Sin embargo, la misma fuente señaló un problema recurrente para el actor: "El problema es que realmente no puede igualar a estas mujeres en ningún nivel, excepto en lo que se refiere a apariencia".

La vida después de Katy Perry: un nuevo capítulo para Bloom

El momento de esta excursión a Las Vegas es particularmente notable dado el estado actual de la vida personal de Bloom. El actor se separó de la estrella del pop Katy Perry , de 41 años, en junio de 2025, tras nueve años de relación.

Desde la ruptura, han mantenido una relación amistosa de crianza compartida con su hija de cinco años, Daisy Dove. Bloom incluso compartió las celebraciones navideñas con Perry y sus hijos, demostrando una madurez que sus fans han elogiado.

Sin embargo, el contraste entre la vida de la expareja tras su separación es marcado. Mientras que Bloom es tildado de "hijo" por sus salidas sociales, Katy Perry ha pasado a un romance muy publicitado con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La cantante de 'Roar' compartió recientemente fotos de 'Holidaze' en Instagram, en las que aparece un beso al atardecer con el político de 53 años.

La presión sobre Bloom para que "mejore" es cada vez mayor. Su currículum, aunque impresionante, aún se basa en gran medida en los laureles de El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe de hace dos décadas.

"Orlando tiene todo el derecho a aceptar su estatus de himbo y dejar que su encanto le guíe", comentó una fuente. "Pero si quiere un futuro con una mujer tan importante como Sofia, tiene que profundizar en su personalidad y alcanzar el éxito. ¡Rápido!".