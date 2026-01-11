La Fiscalía General de la Nación de Colombia abrió una investigación penal por el accidente aéreo en el que murieron la querida estrella de la música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas, según confirmaciones emitidas el domingo por las autoridades colombianas.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Boyacá con el apoyo del CTI de Colombia, busca esclarecer las circunstancias del accidente de una avioneta que se estrelló poco después de despegar la tarde del sábado cerca de Paipa, municipio del departamento de Boyacá, en la región andina central. Las seis personas a bordo, el artista y su equipo, fallecieron en el lugar.

Las autoridades informaron que la aeronave había despegado del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa con destino a Medellín, donde Jiménez tenía previsto actuar esa misma noche en un importante festival local. Al parecer, el avión no logró ganar altitud momentos después del despegue y se estrelló en una zona rural entre Paipa y Duitama.

La Aeronáutica Civil está llevando a cabo la investigación técnica del accidente, mientras que la investigación penal de la Fiscalía determinará si alguna conducta podría generar responsabilidad penal según la legislación colombiana. Las autoridades enfatizaron que la apertura de una investigación penal es un procedimiento estándar en incidentes aéreos fatales y no implica irregularidades en esta etapa.

Según el periódico local El Colombiano , el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó el domingo que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Bogotá para su identificación forense y autopsias, siguiendo los protocolos legales establecidos. No se ha revelado la causa preliminar del accidente, y las autoridades afirmaron que es prematuro especular.

¿Quién fue Yeison Jiménez?

Nacido como Yeison Orlando Jiménez Galeano en Manzanares, Caldas, Jiménez surgió de la pobreza para convertirse en una de las figuras más influyentes del movimiento musical popular colombiano, un género arraigado en narrativas de desamor, la vida de la clase trabajadora y la identidad regional, considerado un hermano cercano del género regional mexicano.

Antes de la fama, realizó trabajos esporádicos, como la venta de productos agrícolas en el mercado Corabastos de Bogotá, experiencias que a menudo mencionaba en entrevistas y letras.

Jiménez se hizo conocido a nivel nacional a finales de la década de 2010 con canciones emotivas que conectaron profundamente con el público colombiano. Con el paso de los años, agotó entradas en estadios de todo el país, se convirtió en un referente en los festivales regionales y contribuyó a modernizar la música popular para las generaciones más jóvenes, manteniendo intacta su esencia tradicional.

Al momento de su fallecimiento, Jiménez era uno de los artistas con mayor éxito comercial del género, con millones de seguidores en redes sociales y una exigente agenda de giras que lo mantenía de gira casi todos los fines de semana. Los medios colombianos lo describieron con frecuencia como un artista hecho a sí mismo cuya historia reflejaba la de muchos de sus fans.

Investigación en curso y duelo nacional

El accidente ha desatado un luto generalizado en toda Colombia. Alcaldes, gobernadores y colegas músicos expresaron sus condolencias, mientras que los fans se congregaron espontáneamente en varias ciudades para cantar sus canciones y encender velas. En Marinilla, Antioquia, donde se esperaba la actuación de Jiménez, las autoridades locales anunciaron su fallecimiento a miles de asistentes que esperaban el concierto, un momento captado por equipos de televisión colombianos.

La fiscalía indicó que los investigadores están recopilando registros de vuelo, documentación de mantenimiento y declaraciones de testigos como parte de la investigación. Se espera que la Aeronáutica Civil publique un informe técnico preliminar en las próximas semanas.

Por ahora, Colombia sigue centrada en el duelo de una figura que, para muchos, representó la perseverancia y la honestidad emocional. A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades enfatizaron que la información verificada se divulgará únicamente a través de los canales oficiales.

"Esta es una pérdida dolorosa para el país", dijo un funcionario a los medios colombianos, "y la prioridad es establecer la verdad con rigor y respeto a las víctimas y sus familias".