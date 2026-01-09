La supermodelo y empresaria Kendall Jenner vuelve a abordar años de especulaciones sobre su vida personal, esta vez de forma directa y pública. Durante una reciente aparición en el podcast In Your Dreams, habló con franqueza con el presentador Owen Smith sobre los rumores que rodean su sexualidad y las suposiciones públicas que la han seguido durante gran parte de su carrera.

Jenner, de 29 años, reconoció que las especulaciones sobre su lesbianismo han circulado durante años, en gran medida impulsadas por comentarios en redes sociales, teorías de fans y su decisión de mantener gran parte de su vida privada fuera del foco de atención. Abordando los rumores directamente, explicó que si fuera gay, no sentiría la necesidad de ocultarlo. "Creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho públicamente", dijo, y añadió que, dada su personalidad y valores, no tendría ningún problema en hablar abiertamente de ello.

Sin embargo, lo que claramente frustra a Jenner no es la curiosidad en sí, sino el tono de la conversación que a menudo la rodea. "Lo que realmente me molesta es la crueldad con la que la gente habla al respecto", dijo, señalando la negatividad y el juicio que suelen acompañar las discusiones en línea sobre su sexualidad. Estos comentarios reflejan un patrón más amplio del que Jenner ya ha hablado, donde el discurso público sobre su cuerpo, sus relaciones y su identidad a menudo se adentra en un terreno invasivo.

Los comentarios de la modelo llegan en el contexto de una carrera sometida a un intenso escrutinio. Como uno de los miembros más reconocidos de la familia Kardashian Jenner, Kendall saltó a la fama en Keeping Up With the Kardashians antes de forjar su propia identidad en la alta costura. Desde entonces, se ha convertido en una de las modelos mejor pagadas del mundo, desfilando para importantes marcas de lujo y protagonizando campañas globales, todo ello mientras intenta mantener un nivel de privacidad poco común para alguien de su perfil.

Ese esfuerzo por mantenerse en secreto ha alimentado, en parte, las especulaciones que abordó en el podcast. A diferencia de sus hermanas, Jenner históricamente ha evitado compartir detalles sobre su vida romántica en programas de telerrealidad o redes sociales. Aun así, varias de sus relaciones han sido ampliamente difundidas a lo largo de los años.

Jenner ha estado vinculada al músico Harry Styles al principio de su carrera como modelo, una relación que generó mucha atención sensacionalista. Posteriormente, salió con la estrella de la NBA Blake Griffin, y posteriormente mantuvo una relación de alto perfil con el también jugador de la NBA Ben Simmons. Su relación más seria y pública hasta la fecha fue con Devin Booker, con quien mantuvo una relación intermitente durante varios años antes de su ruptura en 2022.

Más recientemente, Jenner fue noticia por su breve relación con la superestrella puertorriqueña Bad Bunny en 2023. Si bien la relación generó un intenso interés mediático y un debate en línea, ambas partes permanecieron en gran medida en silencio sobre los detalles de su conexión, en consonancia con el enfoque de larga data de Jenner hacia la privacidad.