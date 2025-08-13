La actriz estadounidense Jennifer Aniston ha hablado sobre uno de los capítulos más publicitados de su vida: los años que rodearon su separación del que fue su primer marido, Brad Pitt, y su relación con Angelina Jolie.

En una nueva entrevista de Vanity Fair publicada el lunes, la actriz de 56 años reflexionó sobre el frenesí mediático que siguió a su divorcio de Pitt en 2005.

"Fue una época muy vulnerable", dijo Aniston, recordando cómo la prensa convirtió su desamor privado en un drama de primera plana, según Yahoo . "Si no tenían sus telenovelas, tenían sus tabloides".

Aniston y Pitt se casaron en 2000, pero se separaron cinco años después.

Ese mismo año, Pitt conoció a Jolie mientras filmaba "El Sr. y la Sra. Smith", lo que desató una especulación generalizada sobre un romance detrás de escena.

Poco después, la pareja posó para una controvertida sesión de fotos de la revista W titulada "Domestic Bliss", que los mostraba como un matrimonio con hijos.

Aniston recordó cómo la atención constante le pasó factura y admitió que se tomó la situación muy personalmente a pesar de desear que nunca hubiera sucedido.

Jennifer Aniston dice que temía las entrevistas después de su separación de Pitt

La actriz reveló que durante ese tiempo desarrolló un miedo a las entrevistas y le preocupaba que sus palabras pudieran ser distorsionadas.

"Obviamente, todos tenemos algún tipo de trastorno de estrés postraumático, y por eso me asustan", explicó. "¿Cómo van a malinterpretar mis palabras o sacar algo de contexto?"

Los titulares constantes a menudo se centraban en su vida personal, incluidas especulaciones sobre si quería tener hijos.

"Somos seres humanos, aunque algunos no quieran creerlo", dijo Aniston. "Piensan: 'Si te apuntaste, lo aceptas'. Pero en realidad no nos apuntamos a eso".

Según ENews , Aniston, quien luego se casó y se divorció del actor Justin Theroux, dijo que su manera de afrontar la situación en ese entonces era simple pero firme: "Simplemente levántate y sigue caminando, chica".

Pitt se casó con Jolie en 2014 antes de su muy publicitada separación en 2016, lo que dio lugar a años de disputas legales.

Pero para Aniston, ahora la atención no está en el pasado, sino en las lecciones que llevó consigo y, tal vez, algún día, en compartirlas con más detalle.

Según dijo a las fuentes, es posible escribir memorias, pero sólo "cuando tenga más que decir".