La cantante e ícono de la moda Rihanna causa revuelo con una polémica sesión de fotos para San Valentín. La cantante luce ropa interior roja que realza sus curvas y ofrece una imagen de espaldas sin complejos en la campaña.

Según AllHipHop, una imagen muestra a Rihanna girada lo justo para mostrar su espalda desnuda, con la tela de su ropa interior alta y ajustada. El escenario, con sus columnas de mármol, sus cortinas ondulantes y su cálida iluminación, hace que las imágenes parezcan sacadas de un mito o de una diosa.

Una fuente cercana a la sesión fotográfica afirmó que la lencería se diseñó para realzar las curvas de Rihanna. La fuente añade: "La lencería se abre con precisión sobre sus caderas, enmarcando su trasero de una forma intencional y prominente, como si quisiera que ese ángulo impactara con más intensidad".

La postura de la cantante intensifica aún más el efecto; sus piernas están firmemente plantadas y su espalda está ligeramente arqueada. La fuente comentó que las fotos llevan la campaña más allá de las típicas imágenes románticas, convirtiendo la sesión de San Valentín en una declaración audaz.

El efecto general de la sesión: "De frente, el look se mantiene igual de agresivo". El sujetador realza y moldea su pecho, y el diseño sin espalda hace que la revelación parezca completa desde cualquier ángulo, sin zonas de seguridad.

El anuncio se centra en la seguridad de Rihanna y su disposición a arriesgarse con su imagen. AllHipHop afirmó que su estilo es audaz y sin filtros, y que no se esconde tras accesorios ni poses preconcebidas.

La publicación escribió: "Rihanna no se esconde tras accesorios ni poses, dejando que la cámara se quede donde está y retando a cualquiera a apartar la mirada. Para un lanzamiento de San Valentín, esto no es dulce ni sutil; es crudo, seguro y hecho para dominar las líneas de tiempo, con esas mejillas desnudas sellando el trato".

Esta nueva sesión de fotos es otro ejemplo de las audaces campañas de moda de Rihanna, que demuestran su influencia tanto en la música como en el estilo. Las imágenes ya han generado debate en línea y probablemente arrasarán en las redes sociales en los días previos a San Valentín.

En otras noticias, Rihanna defendió a sus hijos, RZA y Riot, después de que un usuario de redes sociales criticara sus nombres, respondiendo simplemente: "Ok, Tatiana", según People . Los fans elogiaron su respuesta sin complejos, calificándola de ingeniosa y "salvaje".

La gente comentó que Rihanna ha descrito la maternidad como una experiencia transformadora, diciendo: "Todo es diferente, la vida antes de mi hijo parece muy oscura. Es muy pequeña y nublada; simplemente mejoró con él". Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primer hijo en 2022 y al segundo en 2023.