El cantautor y actor Joe Jonas parece estar entrando en un nuevo capítulo romántico después de confirmar sutilmente una relación con la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela, de 29 años, lo que encendió una gran especulación entre los fanáticos a principios de 2026.

La cantante, de 36 años, levantó sospechas después de dejar un emoji babeante en la publicación de Instagram de Nochevieja de Gabriela, una acción ampliamente interpretada como un "lanzamiento suave" deliberado en lugar de una interacción casual.

Si bien ninguno de los dos ha hecho un anuncio formal, el gesto público siguió a meses de avistamientos silenciosos y marcó la señal más clara hasta el momento de que Jonas ha superado su divorcio altamente publicitado.

Las fuentes dicen que la relación se ha estado desarrollando de manera constante e intencional, con la integración familiar y el tiempo compartido en Nueva York, lo que sugiere que esto es mucho más que un repunte fugaz.

La interacción ocurrió el viernes 2 de enero de 2026, luego de meses de avistamientos no confirmados que comenzaron a fines del verano de 2025, cuando se vio a la pareja tomando un café en Los Ángeles .

Si bien la confirmación digital tuvo lugar en Instagram, la pareja fue fotografiada recientemente junta en Miami, donde fueron vistos pasando tiempo con las hijas pequeñas de Jonas en un parque infantil local el día de Año Nuevo.

El romance surge tras el sonado divorcio de Jonas en 2024 de la estrella de Juego de Tronos, Sophie Turner. Si bien a Jonas se le relacionó brevemente con la modelo Stormi Bree a principios de 2024, fuentes cercanas sugieren que su vínculo con Gabriela es mucho más sólido. Esta transición a la vida familiar sugiere que la pareja, a la que se vio muy cómoda durante un paseo por Nueva York, ha superado con creces las citas casuales al comenzar el nuevo año.

¿Quién es Tatiana Gabriela?

Tatiana Gabriela no es solo una personalidad de las redes sociales. Originaria de Mayagüez, Puerto Rico, se mudó a Nueva York tras cursar estudios de cine para desarrollar una carrera frente al lente. Su experiencia en el cine influye considerablemente en su trabajo como modelo, que a menudo presenta una estética vintage distintiva y un enfoque en la narrativa artística. Desde que firmó con Killer Management, se ha convertido en colaboradora habitual de marcas de lujo como Diane Von Furstenberg, For Love & Lemons y Dolce Vita.

Su perfil tuvo un gran auge internacional en enero de 2025 cuando apareció en el videoclip del éxito de Bad Bunny, "BAILE INOLVIDABLE", del álbum nominado al Grammy, DeBÍ TiRAR MáS FOTos. Su conexión con la escena musical latina supuestamente le sirvió de puente para entrar en el círculo social de Jonas. Sus fans han señalado que Gabriela fue vista bailando junto a Danielle Jonas (esposa de Kevin) durante un concierto de los Jonas Brothers en noviembre, e incluso fue fotografiada en la misma fiesta de Nochevieja que la cuñada de Kevin, Kathleen Deleasa-Mirchuk, lo que refuerza la teoría de que lleva varios meses integrada en el grupo de las Jonas Sisters.

La conexión de Nueva York y la crianza compartida

Un factor clave del éxito de la pareja parece ser su residencia compartida en Nueva York. Tras su separación de Turner, Jonas ha establecido su residencia principal en Manhattan para facilitar una rutina estable de crianza compartida. La presencia de Gabriela en la ciudad les ha permitido mantener una relación discreta, lejos del constante escrutinio de los paparazzi de Hollywood , optando a menudo por citas discretas en Brooklyn y el West Village, donde se les ha visto frecuentemente aparcando el coche de Joe en paralelo.

A pesar del nuevo romance, Jonas ha expresado abiertamente su compromiso con sus hijas. En una entrevista reciente con la serie de NowThis, ¿Estás bien?, elogió a su exesposa, Sophie Turner, por su "hermosa relación de crianza compartida". La inclusión de Gabriela en las salidas familiares de Año Nuevo en Miami sugiere que Turner y Jonas han llegado a un acuerdo amistoso sobre sus nuevas parejas, lo que le permite al cantante afrontar esta nueva etapa con confianza.

Una nueva era para Joe Jonas

Con el inicio de 2026, Joe Jonas parece estar entrando en una etapa de renovación personal y profesional. Con los Jonas Brothers preparándose para una nueva residencia y sus proyectos en solitario, incluyendo el álbum Music for People Who Believe in Love, cobrando impulso, su comentario "baboso" en la publicación de Año Nuevo de Gabriela, adornada con lentejuelas doradas, sirve como señal para sus fans de que ya no lamenta el pasado.

Si bien ninguna de las partes ha publicado una declaración formal, las "10 fotos" de Gabriela que circulan actualmente entre los fans muestran a una mujer que es tanto artista como musa.

Para Joe Jonas, la transición de un divorcio muy publicitado a un romance "serio" con una estrella de la moda en ascenso marca un cambio definitivo en su personalidad pública, de un hombre que lidia con la angustia a uno firmemente establecido en una nueva historia de amor inspirada en el Caribe.