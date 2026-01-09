La ruptura dentro de la familia Beckham ha tomado un giro más serio, según fuentes cercanas, que aseguran que Brooklyn Beckham envió una carta legal a sus padres pidiendo que toda la comunicación se hiciera a través de abogados.

Según informa The Sun, la supuesta medida se produjo hacia finales del verano pasado y parece marcar una nueva escalada en la larga disputa familiar que involucra a Brooklyn, su esposa Nicola Peltz Beckham y sus padres David Beckham y Victoria Beckham.

Se informa que se envió una carta legal en medio de una ruptura familiar

Fuentes citadas por el medio afirman que la situación ha sido malinterpretada públicamente, particularmente después de que surgieran informes de que Brooklyn había bloqueado a sus padres y hermanos en las redes sociales.

"En verdad, la gente no conoce todos los hechos de esta desgarradora historia y cree que Brooklyn simplemente estaba siendo truculento cuando bloqueó a sus padres", dijo una fuente al medio.

La fuente agregó que la realidad era más grave y alegó que Brooklyn "les envió una carta a fines del verano pasado, solicitando que cualquier correspondencia se hiciera solo a través de abogados y que quería tratar de enmendar el asunto en privado, no en público".

La misma fuente afirmó que Brooklyn sentía que sus deseos no se respetaban, y dijo que creía que sus padres seguían haciendo referencia a él en línea en lugar de contactarlo en privado. Mientras tanto, se describió a David y Victoria como personas que luchaban por comprender la situación mientras seguían intentando mantener la puerta abierta.

"Por su parte, David y Victoria simplemente han tratado de hacerle saber a su amado hijo mayor que la puerta siempre está abierta y que todavía se preocupan", dijo la fuente.

La reconciliación familiar de los Beckham se aleja cada vez más

Según informes, amigos cercanos a la familia dijeron que la carta legal dejó a David y Victoria "completamente desconcertados y devastados", y que las esperanzas de reconciliación parecían cada vez más remotas.

A pesar de la tensión, supuestamente se intentó reparar la relación. Fuentes afirmaron que Brooklyn fue invitado a unirse a la familia cuando David recibió su título de caballero en noviembre, y que Nicola también fue invitada a una cena de celebración. Según informes, la pareja declinó la invitación.

Aunque, según se informa, el contacto con sus padres ha disminuido, se dice que Brooklyn sigue en contacto con sus abuelos de ambos lados de la familia.

"Brooklyn los adora absolutamente y sabe cuánto dolor esto le está causando a todos", dijo otra fuente a The Sun , y agregó que se ha comunicado con ellos con cuidado y "ha tratado de mantenerlo discreto para no arrastrarlos a esto".

Disputa vinculada a tensiones de larga data

Se cree que las consecuencias se intensificaron en torno al 50.º cumpleaños de David Beckham, aunque fuentes sugieren que las tensiones llevan años latentes. Informes anteriores apuntaban a los desacuerdos en torno a la boda de Brooklyn y Nicola como un punto de conflicto inicial.

Nicola ya había abordado las especulaciones sobre una disputa relacionada con su vestido de novia, explicando a Variety : "Iba a [usar un vestido de novia de Victoria Beckham] y realmente quería hacerlo, y luego, unos meses después, se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido".

Agregó: "Ella no dijo que no podía usarlo; yo no dije que no quería usarlo. Ahí fue donde empezó todo, y luego siguieron con eso".

Brooklyn también ha desmentido rumores recurrentes en el pasado, diciendo: "He aprendido que siempre intentarán escribir cosas así. Siempre intentarán menospreciar a la gente. Pero todos se llevan bien, lo cual es bueno".