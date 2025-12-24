Donald y Melania Trump publicaron el martes su retrato oficial de Navidad de 2025 en la Casa Blanca , presentando un marcado cambio respecto de las imágenes navideñas típicas con la pareja vestida completamente de negro.

La fotografía, tomada el 7 de diciembre en el Cross Hall, muestra al presidente con un esmoquin negro clásico, mientras que la primera dama lleva un vestido de noche de crepé de mezcla de lana estructurado de Givenchy valorado en 6.800 dólares (5.370 libras esterlinas), según Breitbart .

La pareja permaneció de pie, tomada de la mano, frente a un fondo de luces y adornos navideños, flanqueados por la bandera estadounidense y el sello presidencial. Ninguno sonrió.

"Feliz Navidad del presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump", tituló la Casa Blanca la imagen publicada apenas dos días antes de Navidad.

Rompiendo con la tradición festiva

El conjunto completamente negro marca un cambio notable respecto a la estética convencional de los retratos navideños. La fotógrafa de la Casa Blanca, Andrea Hanks, capturó la imagen, según informó Fox News , donde la pareja parece llevar los mismos atuendos que lucieron para los Kennedy Center Honors semanas antes.

Melania Trump combinó su vestido Givenchy con tacones de ante negro de Manolo Blahnik, pendientes con pedrería y una pulsera de diamantes de su colección personal. El diseño estructurado presentaba una silueta ajustada que contrastaba marcadamente con las guirnaldas festivas y las luces centelleantes que lo rodeaban.

El retrato atrajo atención inmediata en las redes sociales, donde las reacciones se dividieron marcadamente entre partidarios y críticos.

"Nada representa la Navidad como la ropa negra", comentó un observador, mientras que otro escribió: "¡Dios mío, una imagen sin alegría ni emoción alguna! ¡Friacidad absoluta!" , según The List .

Los defensores del retrato se apresuraron a elogiar la elegancia de la pareja. "La elegancia, respaldada por la fuerza, es imparable. Que Dios bendiga a esta familia y a Estados Unidos", escribió un partidario, según InspireMore .

La Casa Blanca se viste de gala para las fiestas

A pesar del discreto retrato, la propia Casa Blanca refleja un espíritu navideño más tradicional. La primera dama eligió "El hogar es donde está el corazón" como tema navideño de este año.

La residencia cuenta con 51 árboles de Navidad y 75 coronas emblemáticas de Trump, con clásicos lazos rojos que cuelgan de las ventanas. Los pasillos exhiben más de 7670 metros de listones, 610 hebras de luces, 54 kilos de pan de jengibre, 2800 estrellas doradas, 30000 mariposas azules y 213 metros de guirnaldas, según informó Fox News .

El tema de la Sala Este celebra "El hogar está donde está el corazón: Estados Unidos, nuestro hogar" con decoraciones patrióticas que conmemoran el próximo 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

"Esta temporada también nos invita a reflexionar sobre las bendiciones que compartimos", afirma el mensaje navideño de la Casa Blanca. "Durante casi 250 años, nuestra nación ha crecido gracias a la esperanza y el trabajo arduo de familias que creyeron en algo más grande que ellas mismas".

The Green Room 🎄 pic.twitter.com/xZNfwlLkO6 — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) December 19, 2025

Los retratos navideños pasados muestran variación

El retrato de 2025 no es el primero de Melania Trump vestida completamente de negro. En 2017, lució un vestido negro brillante de la marca española Delpozo para la fotografía oficial de Navidad de ese año, aunque su expresión parecía notablemente más cálida.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump.@POTUS & @FLOTUS are seen Tuesday, December 5, in their official 2017 Christmas portrait, in the Cross Hall of the White House in Washington, D.C.

(Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/WRvY1sUUuw — Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) December 14, 2017

Al año siguiente, en 2018, eligió un vestido blanco de cuello alto con lentejuelas de Céline. Su último retrato navideño en la Casa Blanca fue en diciembre de 2020, justo antes de que su esposo dejara el cargo en enero de 2021.

La estética sombría del retrato de este año contrasta marcadamente con las exuberantes decoraciones que rodean a la pareja en el Cross Hall, donde guirnaldas de abeto enmarcan las puertas y cálidas luces blancas crean un brillo festivo.

No está claro si el atuendo formal monocromático representa una elección artística deliberada o simplemente una planificación práctica del vestuario. Lo cierto es que la imagen generó precisamente el tipo de atención que la familia Trump nunca ha rehuido atraer.