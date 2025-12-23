El ex príncipe Andrés se vio obligado a entregar su licencia de armas tras una visita policial a la Logia Real, lo que marca otro momento doloroso en un año marcado por la pérdida de estatus para el ex miembro de la realeza caído en desgracia. El hombre de 65 años, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, accedió a entregar su licencia de armas de fuego después de que agentes especializados de la Policía Metropolitana acudieran a su domicilio en Windsor el mes pasado.

Aunque antes era un habitual en los fines de semana de caza real, ahora Andrés solo puede usar o transportar escopetas bajo estricta supervisión, una decisión que fuentes cercanas describen como un duro golpe. El ex príncipe, quien se cree que poseía escopetas y rifles fabricados por James Purdey & Sons, no habló directamente con los oficiales cuando llegaron a la Logia Real en Windsor, Berkshire, sino que envió a un miembro del personal para atender la visita.

Tras conversaciones con los agentes encargados de la licencia de armas de fuego, Andrew accedió a entregar voluntariamente su licencia. Un portavoz de la Policía Metropolitana confirmó que el miércoles 19 de noviembre, agentes acudieron a un domicilio en Windsor para solicitar a un hombre de unos 60 años que entregara su licencia de armas de fuego y escopeta, añadiendo que la entrega del certificado fue realizada y que no se harían más comentarios.

¿Por qué se revisó la licencia?

Las licencias de armas en el Reino Unido se revisan periódicamente , y la policía puede actuar si hay un cambio de circunstancias o si hay alguna preocupación relacionada con la seguridad pública. Fuentes informaron que la Policía Metropolitana, encargada de la protección real y diplomática, llevó a cabo una revisión y trató con Andrew a través de su ayuda de cámara, en lugar de hacerlo directamente. Se cree que los agentes no incautaron armas de fuego de la propiedad, sino que impusieron nuevas condiciones sobre cómo se almacenan las armas y quién puede acceder a ellas.

Como resultado, Andrew ya no puede usar armas de fuego por su cuenta ni transportarlas sin supervisión. Una fuente afirmó que permanecerá bajo estricta supervisión y describió las restricciones como un duro golpe para alguien que siempre ha disfrutado del tiro. Otra fuente añadió que la esperada mudanza de Andrew desde Royal Lodge también influyó, ya que los titulares de licencias deben informar a las autoridades cómo se guardarán las armas de fuego en cualquier nueva dirección.

Resultados policiales y acusaciones

La Policía Metropolitana declaró hace una semana que no tomaría medidas adicionales tras no encontrar más pruebas de actos delictivos o mala conducta. Sin embargo, la fuerza policial afirmó que mantenía su compromiso de evaluar cualquier nueva información relacionada con las acusaciones. Andrew nunca ha sido arrestado ni tiene condenas, aunque algunas fuentes afirmaron que fue sometido a lo que se describió como un interrogatorio exhaustivo por parte de los agentes.

La ausencia de Andrés de los recientes fines de semana de caza real no ha pasado desapercibida. Anteriormente, había organizado eventos en Windsor, Sandringham y Balmoral, pero no se le ha visto desde octubre, cuando el rey Carlos le retiró el título de príncipe y anunció que abandonaría la Logia Real de 30 habitaciones.

Ahora se espera que se mude a Marsh Farm, a unos once kilómetros al oeste de Sandringham. Según informes, la exesposa de Andrew, Sarah Ferguson, que vive en un ala separada de Royal Lodge, se ha estado reuniendo con él a la hora de comer para hablar sobre su incierto futuro.

Últimamente, las fuerzas policiales de todo el Reino Unido han recibido peticiones de controles más estrictos sobre los poseedores de armas de fuego . Las nuevas directrices introducidas este verano aumentaron el uso de referencias, pruebas de honestidad, comprobaciones de redes sociales e información médica, además de aumentar las tarifas. Un nuevo certificado de armas de fuego cuesta 198 libras esterlinas (aproximadamente 250 dólares), mientras que un certificado de escopeta cuesta 194 libras esterlinas (aproximadamente 245 dólares), lo que pone de relieve los controles más estrictos que ahora condicionan el acceso restringido de Andrew a las armas.