Tylor Chase , una ex estrella infantil de Nickelodeon , habló por primera vez desde que los fanáticos descubrieron que vivía en las calles.

Después de ser descubierto sin hogar en Riverside, California, el actor de Ned's Declassified School Survival Guide dijo: "Me vendría bien un porro", cuando le ofrecieron comida y ayuda.

El breve video, capturado en cámara y compartido en línea, muestra un rostro desaliñado y desorientado que alguna vez fue familiar en la televisión, pero aún aferrado a los recuerdos de su antigua profesión y a la perspectiva de reconectarse con su familia.

Clips virales muestran a una estrella infantil caída en las calles

La situación de Chase cobró notoriedad cuando en Twitter y TikTok se compartieron videos de él deambulando y durmiendo en las calles de Riverside. A diferencia del adolescente feliz que los espectadores recuerdan de Nickelodeon, en el video se le ve desaliñado y exhausto .

"Me vendría bien un porro", fue su respuesta cuando los periodistas le ofrecieron comida y ayuda.

La entrevista publicada por The Tab ha sido descrita como "difícil de leer" y mucho más desafiante de ver, ya que revela las realidades de la adicción y la falta de vivienda para una ex estrella infantil. Mientras los espectadores lo ven hojear tarjetas navideñas, se anima brevemente al preguntarle sobre Ned's Declassified, sugiriendo que, incluso mientras su vida actual decae, sus años dorados siguen siendo un potente ancla emocional.

@mothershipsg Tylor Chase's former co-star, Daniel Curtis Lee, helped Chase secure temporary accommodation at a hotel. Lee said they discussed possible next steps to help Chase get back on his feet, including the option of entering a rehabilitation programme. "Tylor was a sensitive, sweet, and kind kid," another former co-star, Devon Werkheiser, 34, told TMZ on Dec. 22. "It is heartbreaking to see him this way." #fyp #tylorchase #nickelodeon ♬ original sound - Mothership - Mothership

Aferrarse a los lazos familiares y al apoyo del refugio

A pesar de su situación, Chase afirma que no está completamente solo. Menciona tener familiares y amigos en la zona y recibir ayuda de un refugio local.

"No soy un indigente activo", dijo. "Tengo gente por aquí. Tengo amigos, familia... Recibo ayuda".

En un momento dado, incluso rechaza el dinero de caridad. "No quiero que la gente me dé dinero sin más", explicó. "Eso no es realmente lo que necesito".

Además, Chase también expresa su deseo de viajar a Georgia para ver a su padre y posiblemente emigrar allí para beneficiarse de los programas de asistencia para la vivienda . El plan provisional del hombre sugiere que aún busca estabilidad, pero debe lidiar con la adicción, la burocracia y sus propios problemas de salud mental.

Coprotagonistas y ex actores infantiles se manifiestan

La noticia del estado de Chase ha afectado a quienes han trabajado con él. Excoprotagonistas de Ned's Declassified expresaron su preocupación y coordinaron esfuerzos para que recibiera refugio y recibiera tratamiento a través de redes sociales y canales privados.

Shaun Weiss , de The Mighty Ducks, se encuentra entre quienes ofrecen apoyo concreto. Weiss ha declarado que Chase tiene un lugar esperándolo en un centro de desintoxicación y tratamiento , siempre que pueda ser localizado y acepte la ayuda.

Por el momento, esa oferta sigue siendo uno de los salvavidas más obvios disponibles, un momento potencialmente decisivo si Chase decide aceptarla.

Dijo sonriendo: "La gente todavía lo recuerda. Me parece increíble".

Una mirada dolorosa, una esperanza frágil

La franca declaración de Chase de que "le vendría bien un porro" fue ampliamente percibida como humor negro y una abierta admisión de dependencia. El hecho de que su primera respuesta a la generosidad sea buscar un subidón en lugar de una cama revela la magnitud de su lucha. Al mismo tiempo, su mención de la familia, los albergues y la posible reubicación indica que no se ha dado por vencido del todo.

"La gente cree que, por salir en televisión, ya tienes el futuro asegurado", escribió un fan. "Esto demuestra lo equivocado que está".

Para los fanáticos, la entrevista sirve como un recordatorio aleccionador de que la compasión viral debe traducirse en asistencia práctica a largo plazo para que su historia cambie de dirección.

El futuro de Tylor Chase puede depender de su capacidad para ser alcanzado, tanto física como emocionalmente, antes de que otra ex estrella infantil se pierda permanentemente en las calles.

Sus comentarios resonaron mucho después de terminada la entrevista : "Simplemente intento sobrevivir día a día".