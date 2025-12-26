Aunque muchos pronosticaron que sería un fenómeno pasajero, el K-pop continúa creciendo cada año y 2025 no fue la excepción. Este año que terminaha traído momentos emocionantes para los fanáticos de todo el mundo.

Muchos grupos de K-pop llevan años construyendo su base de fans, mientras que otros apenas están empezando. Si quieres explorar la música K-pop por primera vez o simplemente buscas un nuevo grupo para añadir a tu lista de imprescindibles, aquí tienes nuestros favoritos.

BTS

BTS ocupa el primer puesto con 81 millones de seguidores en Spotify . El grupo de siete miembros tiene casi 25 millones de oyentes mensuales. BTS debutó en 2013 y ha lanzado múltiples álbumes completos y miniálbumes que abarcan hip-hop, pop y R&B. Entre sus lanzamientos más destacados se incluyen la serie "The Most Beautiful Moment in Life", "Wings", "Love Yourself", "Map of the Soul: 7" y "BE", además de sencillos exitosos como "DNA", "Boy With Luv", "Dynamite", "Butter" y "Permission to Dance".

Su catálogo también incluye lanzamientos japoneses, álbumes reeditados y sencillos especiales para campañas globales, ofreciendo a los oyentes una amplia gama de canciones para explorar. El grupo sigue siendo muy escuchado, con decenas de millones de oyentes mensuales y docenas de canciones que aparecen regularmente en las listas de éxitos mundiales.

BLACKPINK

BLACKPINK debutó en 2016 y es conocida por una discografía compacta pero muy sólida, compuesta por miniálbumes y algunos álbumes. Entre sus proyectos más destacados se incluyen "Square Up", "Kill This Love", "The Album" y "Born Pink", que incluye sencillos como "Boombayah", "Whistle", "Playing With Fire", " DDU-DU DDU-DU ", "Kill This Love", "How You Like That" y "Pink Venom".

Muchos de sus temas principales están acompañados de caras B destacadas que también alcanzan un gran número de reproducciones, lo que facilita explorar su discografía, más corta, de principio a fin. En 2025, continuaron su gira con un setlist basado en estos éxitos, manteniendo sus temas más antiguos activos en las listas de éxitos y playlists.

Niños callejeros

Stray Kids, que debutó en 2018, es conocido por lanzar álbumes y EP con frecuencia, a menudo con temas de producción propia. Su discografía incluye series como "I am", "Clé", "GO LIVE", "NOEASY", "ODDINARY", "MAXIDENT" y "★★★★★ (5-STAR)", además de lanzamientos de 2024 y 2025 que mantuvieron su sonido agresivo.

Muchos álbumes presentan canciones unitarias y caras B experimentales junto con canciones principales como "God's Menu", "Back Door", "Thunderous", " MANIAC " y "LALALALA".

DIECISIETE

SEVENTEEN debutó en 2015 y ha construido una extensa discografía con álbumes completos, miniálbumes y lanzamientos especiales. Entre sus proyectos más destacados se incluyen "Love & Letter", "Teen, Age", "An Ode", "Heng:garae", "Your Choice", "Face the Sun" y lanzamientos posteriores de la década de 2020 que continuaron con su sonido vibrante y centrado en la interpretación.

Cada regreso suele incluir una canción principal y varias caras B que destacan diferentes subunidades (vocal, hip-hop e interpretación), lo que aporta variedad a sus álbumes en un solo lanzamiento. En 2025, se mantuvieron activos en las listas de éxitos, y los datos de reputación de marca reflejan un interés constante del público en sus nuevas canciones y promociones continuas.

DOS VECES

TWICE debutó en 2015 y es conocido por una larga lista de canciones que dieron nombre al K-pop a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020. Su discografía coreana incluye álbumes y EP como "PAGE TWO", "TWICEcoaster: LANE 1", "Signal", "Fancy You", "Feel Special", "Eyes wide open" y "Formula of Love", además de canciones como "Cheer Up", "TT", "Likey", "Fancy" y "Feel Special".

También mantienen una fuerte discografía japonesa con sencillos y álbumes originales, ofreciendo a los fans versiones en diferentes idiomas y pistas exclusivas.

BEBÉ MONSTRUO

BABYMONSTER debutó a finales de 2023 y se centró en construir su discografía con un potente miniálbum debut y un álbum completo poco después. Su primer miniálbum estableció un récord de ventas en la primera semana para el debut de un grupo femenino de K-pop, con más de 401,000 copias vendidas, lideradas por su canción principal.

Su primer álbum de larga duración, "DRIP", casi duplicó la cifra de ventas de su debut y agregó más canciones principales y lados B a su catálogo.

aespa

aespa debutó en 2020 y ha lanzado una selección de miniálbumes y sencillos centrados en temas principales llenos de energía. Entre sus lanzamientos más importantes se incluyen "Savage", "Girls", "MY WORLD" y proyectos posteriores con canciones como "Black Mamba", "Next Level", "Savage", "Drama" y "Supernova".

El grupo lanzó un miniálbum de regreso, Rich Man , en septiembre de este año, lo que lo convierte en el primer proyecto de aespa en colaboración con Capitol Music Group, ampliando su promoción al mercado estadounidense. El miniálbum contiene seis canciones, con "Rich Man" como canción principal, junto con "Drift", "Bubble", "Count On Me", "Angel #48" y "To The Girls".