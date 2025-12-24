Bonnie Blue cierra el 2025 de la misma forma que lo dominó, con la mira puesta en otro extremo que acaparará titulares. La estrella británica de OnlyFans ha confirmado que su objetivo navideño es batir su propio récord de sexo, tan solo unos meses después del logro que la convirtió en una de las figuras más buscadas del año.

La creadora de 26 años se hizo viral por acostarse con 1057 hombres en 24 horas, una hazaña que posteriormente la llevó a ser expulsada de OnlyFans. Tras unas semanas turbulentas, Blue dejó claro que no ve las fiestas como un descanso, sino como una oportunidad para reiniciarse y crecer.

Sus comentarios surgieron durante una amplia entrevista con The Hollywood Reporter luego de su arresto en Bali, donde discutió las prohibiciones de la plataforma, los problemas legales y por qué se siente obligada a seguir superando los límites.

De la fama récord a la prohibición de OnlyFans

La maniobra de Blue en enero la catapultó de la notoriedad de nicho a la infamia mundial. Sin embargo, las consecuencias no se hicieron esperar. OnlyFans eliminó su cuenta permanentemente en junio, alegando contenido que traspasaba sus límites internos.

Según la cobertura sobre la expulsión de Bonnie Blue de OnlyFans tras romper su récord de sexo, la decisión le quitó millones de sus ganancias mensuales de la noche a la mañana. Blue declaró posteriormente que se sintió señalada, señalando que otros creadores habían intentado retos similares sin consecuencias.

En lugar de retirarse, migró todo su catálogo a Fansly. Asegura que el cambio le devolvió tanto los ingresos como la libertad creativa, permitiéndole publicar contenido que, según ella, había estado restringido en otros lugares.

El arresto en Bali aviva la polémica

A principios de este mes, la policía detuvo a Blue en Bali mientras grababa contenido en el extranjero. El incidente se viralizó rápidamente, ampliando aún más su perfil público.

En la misma entrevista, Blue detalló cómo las autoridades confiscaron su equipo, registraron su villa y la sometieron a repetidos interrogatorios. Finalmente, le impusieron una pequeña multa y la liberaron.

Los informes sobre el arresto de Bonnie Blue en Bali mientras filmaba contenido para adultos en el extranjero confirmaron que no se recuperó ninguna grabación explícita. El caso se centró en problemas de visado más que en cargos de pornografía, aunque Blue describió la experiencia como intimidante e invasiva.

Navidad en familia entre acrobacias extremas

A pesar de la controversia, Blue insiste en que su vida privada se mantiene en pie. Planea pasar la Navidad con sus padres inmediatamente después de terminar otro evento filmado, una coincidencia que reconoce abiertamente.

Describió que preparar maletas separadas para el trabajo y la familia era una rutina. Sus padres, dice, evitan hablar de detalles explícitos, pero siguen apoyando su independencia y éxito.

Blue reconoce el apoyo recibido por ayudarla a soportar las reacciones negativas en línea, muchas de las cuales, admite, están provocadas intencionalmente a través de marketing provocador de ira.

¿Por qué quiere batir el récord otra vez?

Blue define su trabajo como performance y logística, más que como intimidad. Para ella, batir su propio récord representa el control sobre una industria que a menudo intenta controlar los cuerpos y las ambiciones de las mujeres.

Informes recientes sobre los planes del desafío navideño de Bonnie Blue después de su año récord sugieren que ya está organizando la logística para otro evento de participación masiva, aunque no se han confirmado fechas ni números.

Ella reconoce los riesgos, incluidas las prohibiciones de plataformas y el escrutinio legal, pero no se disculpa.

¿Qué viene después?

Al finalizar el año, Bonnie Blue sigue en el centro de un debate más amplio sobre el trabajo sexual, el poder de las plataformas y el branding digital extremo. Su deseo navideño no es sentimental. Es estratégico.

Si la historia sirve de guía, romper su propio récord le garantizaría otra ola de atención mundial. Para Blue, esa visibilidad no es un efecto secundario. Es la clave.