Céline Dion ama una gran actuación, pero su última aparición esta Navidad dejó a sus fans con una doble mirada. La poderosa canadiense, quien ha pasado los últimos años librando una profunda batalla personal por su salud, demostró que su sentido del humor permanece intacto en esta temporada navideña.

En una transición que cambió sus habituales vestidos de alta costura por un abrigo de piel verde neón, la superestrella de 57 años se transformó por completo en el Grinch. La legendaria vocalista compartió en Instagram el sketch cómico en Nochebuena, ofreciendo una mirada inusual y divertida a su vida en casa.

Una transformación inspirada en el Grinch para Céline Dion

Vestida de pies a cabeza con un vibrante traje que incluía la característica nariz protésica del personaje y pintura facial color esmeralda, la cantante estaba casi irreconocible. Se sentó solitaria junto a una fogata, imitando a la perfección la cadencia cínica y cómica que Jim Carrey popularizó en el clásico del año 2000, "El Grinch de la Navidad".

El sketch sirvió como un guiño desenfadado a su propia vida exigente, ya que bromeó sobre una agenda que le dejaba poco espacio para la socialización festiva. "¡Qué descaro el de los Quién! Invitarme con tan poca antelación", bromeó en el vídeo, que compartió con sus 9,4 millones de seguidores.

Continuó detallando un itinerario diario ficticio y frenético que incluía ejercitar su voz y "resolver el hambre mundial" antes de una sesión de "jazzercize" a las 17:30. Los fans se alegraron especialmente cuando mencionó su turno a las 19:00 para "luchar con ideas creativas", solo para admitir que tal vez se quedaría en la cama y navegaría por TikTok.

El video culminó con un toque musical mientras cantaba el estribillo inicial de su éxito de 1996, "All By Myself" . Esta ingeniosa reinvención de su versión del tema de Eric Carmen de 1975 les recordó a todos que, si bien puede estar aislada, está lejos de estar derrotada.

Alegría festiva tras los recientes problemas de salud de Céline Dion

El tono desenfadado de la publicación ofreció un cambio de aires bienvenido a los fans, preocupados por su continua lucha contra el síndrome de la persona rígida. Este raro trastorno neurológico es conocido por causar rigidez muscular severa y espasmos dolorosos, que a menudo afectan la capacidad de los artistas para moverse y cantar.

A pesar de estos desafíos físicos, la cantante de My Heart Will Go On demostró una energía y un compromiso extraordinarios con el personaje. Subtituló la publicación teatral con la atrevida frase: "¿Noche de paz? No bajo mi supervisión...", antes de firmarla simplemente como "Celine xx".

La respuesta del público fue inmediata, con muchos seguidores expresando su aprobación. Un fan comentó que la cantante podría haber compartido un mensaje tradicional, pero en su lugar ofreció un toque de humor.

Otros no tardaron en elogiar la alta calidad de producción del disfraz, e incluso un seguidor sugirió que la maquilladora merecía un aumento considerable. El consenso entre los "Celiniacs" fue claro: su reina había robado la Navidad con éxito, de la mejor manera posible.

El clip concluyó con un último y sincero deseo de "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo" para todos los espectadores. Al sumergirse en el absurdo del Grinch, Céline Dion demostró que su resiliencia es tan poderosa como su registro de cuatro octavas.