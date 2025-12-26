Mickey Lee, concursante destacada de la temporada 27 de Gran Hermano y respetada organizadora de eventos en Atlanta, falleció a los 35 años, anunció su familia el viernes. Lee falleció el jueves 25 de diciembre tras sufrir múltiples paros cardíacos relacionados con complicaciones de la gripe, según el anuncio de su familia en Instagram.

Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia que ella trascendió a otro plano en la tarde de Navidad. Mickey capturó los corazones del público a nivel nacional a través de su participación en Big Brother, donde su autenticidad, fortaleza y espíritu dejaron una huella duradera tanto en los fans como en sus compañeros de elenco. Será recordada por la alegría que llevó a la vida de tantos y por las conexiones genuinas que forjó tanto dentro como fuera de la pantalla. La familia extiende su más profundo agradecimiento a todas las personas que han ofrecido oraciones, amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil. Su bondad ha sido sentida y es sinceramente apreciada. Mientras la familia llora esta tremenda pérdida, solicita respetuosamente privacidad durante este crítico momento de duelo. Los detalles sobre los servicios conmemorativos y los arreglos correspondientes se compartirán en una fecha posterior. La luz, el legado y el impacto de Mickey nunca serán olvidados. Familiares y amigos de Mickey C. Lee

Lee alcanzó reconocimiento nacional este año como invitada en el reality de CBS, Gran Hermano. La temporada se estrenó el 10 de julio, con un elenco diverso de personalidades, y Lee rápidamente se hizo conocida por su juego audaz, sus movimientos estratégicos y su presencia auténtica en casa. Terminó en décimo lugar después de 59 días en la competencia.

Nacida el 31 de marzo de 1990 en Jacksonville, Florida, Lee se estableció posteriormente en Atlanta, Georgia, donde forjó una exitosa carrera como curadora de eventos y empresaria. Fundó Mingle Elevated Experiences , una empresa dedicada a crear eventos sociales de alta gama que combinan la creatividad con la participación comunitaria, tras haber lanzado previamente un negocio de planificación de citas personalizadas.

La etapa de Lee en Gran Hermano estuvo marcada por un juego estratégico memorable. Usó un Poder Secreto de Interrogatorio de Jefe de Casa para revolucionar la dinámica de la casa, lo que le valió la atención inicial de los fans y el apodo no oficial de "Micktator" entre algunos competidores. Su combinación de astucia social e instinto competitivo la convirtió en una de las jugadoras más comentadas de la temporada.

A principios de esta semana, la familia de Lee reveló que había sido hospitalizada tras sufrir una serie de paros cardíacos a raíz de complicaciones derivadas de una gripe. Fue ingresada en una unidad de cuidados intensivos y se encontraba en estado crítico pero estable, rodeada de personal médico y seres queridos. La inesperada crisis de salud impulsó a su familia y amigos a lanzar una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos y de recuperación que no cubre el seguro.

El recaudador de fondos destacó la importante tensión emocional y financiera que la repentina enfermedad de Lee había supuesto para su familia, y los partidarios recaudaron decenas de miles de dólares para cubrir las crecientes facturas médicas, la atención especializada, la rehabilitación y los costos de viaje de los familiares.

La noticia del fallecimiento de Lee ha provocado una oleada de homenajes por parte de fans, compañeros de Gran Hermano y exconcursantes, quienes elogiaron su calidez, su espíritu competitivo y su carismática presencia. Se espera que la familia comparta los detalles del servicio conmemorativo próximamente.