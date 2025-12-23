En el brillante mundo de la dinastía Beckham, donde cada "me gusta" y "seguir" se analiza con la misma intensidad que una decisión del VAR, un doble toque de la matriarca de la familia parece haber provocado un apagón digital. Lo que comenzó como un simple gesto de apoyo de una madre a los proyectos culinarios de su hijo se ha transformado en un desgarrador exilio en las redes sociales.

Brooklyn Beckham, el hijo mayor de 26 años de David y Victoria, supuestamente cortó la conexión digital con toda su familia después de que su madre le diera "me gusta" a su reciente video de pollo asado. El acto, aparentemente inofensivo, atrajo a los fans a la sección de comentarios para pedir una reconciliación familiar, una ola de presión pública que supuestamente llevó a Brooklyn a bloquearlos a todos.

Una familia desconsolada tras la ruptura de vínculos digitales entre Brooklyn Beckham y su pareja

Para David, de 50 años, y Victoria, de 51, el momento de este desaire público no podría ser más doloroso. Con la llegada de las fiestas —una época que suele caracterizarse por los pijamas y los retiros campestres de los Beckham—, se dice que la pareja está comprensiblemente desconsolada. Una fuente declaró a The US Sun que la decisión les "sorprendió" y describió la situación como "devastadora" en vísperas de Navidad.

Las consecuencias también han avivado la tensión entre los hermanos. Mientras David y Victoria han guardado un silencio digno, Cruz Beckham, de 20 años, recurrió a Instagram el fin de semana para aclarar la situación. En respuesta a los rumores de que sus padres habían sido quienes iniciaron el desaire, el cantante de Optics escribió: "NO ES CIERTO. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo". Añadió una mordaz aclaración: "Seamos sinceros. Se despertaron bloqueados... igual que yo".

Los informes sugieren que incluso Harper, de 14 años, que se unió recientemente a la plataforma, no se libró del bloqueo masivo.

La creciente distancia dentro de la dinastía familiar Beckham

Si bien el "incidente del pollo" fue el detonante inmediato, la ruptura parece tener raíces mucho más profundas. A lo largo de 2025, la ausencia de Brooklyn en importantes eventos familiares ha sido motivo de especulación pública.

Estuvo notablemente ausente de las celebraciones del 50.º cumpleaños de David en Londres y fue el único hermano ausente del reciente documental de Victoria en Netflix . Fuentes cercanas al fotógrafo convertido en chef sugieren que no tiene ningún interés en enmendarse por el momento, y que prefiere centrarse en una vida tranquila y sin dramas con su esposa, Nicola Peltz.

La ironía, como señalan fuentes internas, es que el deseo de Brooklyn de mantener en privado los asuntos familiares ha tenido el resultado contrario. Al lanzar una crítica tan pública a sus familiares, ha invitado al mundo a presenciar la combustión interna de la marca Beckham.

Aunque, según se informa, Victoria está decidida a centrarse en la "familia que quiere estar allí" esta Navidad, la silla vacía en la mesa de los Cotswolds sin duda proyectará una larga sombra sobre las festividades.