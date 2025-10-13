Diane Keaton, la querida actriz conocida por sus papeles icónicos en películas como "Annie Hall" y "El Padrino", falleció el 11 de octubre a la edad de 79 años. Aunque muchos la recuerdan por su actuación, la carrera de dirección menos conocida de Keaton ahora está ganando un nuevo reconocimiento tras su muerte.

Además de actuar, Keaton pasó tiempo detrás de la cámara dirigiendo videos musicales, episodios de televisión y películas.

Como recordó la revista US Magazine, dirigió videos musicales para los éxitos de Belinda Carlisle "Heaven Is A Place on Earth" y "I Got Weak", este último alcanzando el número dos en la lista Billboard Hot 100 en 1988.

Carlisle elogió a Keaton después de su fallecimiento, llamándola "amable y excéntrica" y "una gran parte de mi carrera".

Keaton también dirigió episodios de programas de televisión populares, incluidos "Twin Peaks" en 1991 y "China Beach" en 1990.

Además, dirigió la película para televisión de 1991 "Wildflower", protagonizada por una joven Reese Witherspoon.

Witherspoon recordó con cariño sus primeros trabajos con Keaton y compartió cómo la actriz y directora se convirtió en una de sus primeras mentoras.

"Estoy llorando... Diane fue realmente importante", dijo Witherspoon en un homenaje poco después de la muerte de Keaton.

Diane Keaton reflexiona sobre los desafíos de 2023

Aunque Keaton rara vez habló públicamente sobre sus esfuerzos como directora, compartió en una entrevista de 2023 que el papel fue más desafiante de lo que esperaba.

"Pensé que podía hacerlo, pero la verdad es que fue difícil", explicó. "Hay que estar muy concentrado y ser muy inteligente con el tema que se aborda".

El trabajo de dirección de Keaton puede haber pasado desapercibido, pero fue una parte importante de su expresión creativa.

Incluso apareció en el video musical de "Ghost" de Justin Bieber de 2021, recordando su experiencia positiva trabajando con la estrella del pop: "Era un caballero. Es un gran tipo y muy talentoso".

Conocida principalmente por su celebrada carrera actoral, Keaton saltó a la fama en la década de 1970 con papeles en la trilogía de "El Padrino" y las películas de Woody Allen.

Ganó un Oscar a Mejor Actriz por su papel en "Annie Hall" y se convirtió en un ícono de estilo a través de su vestuario inspirado en la ropa masculina, dijo People .

A pesar de su éxito, Keaton admitió haber luchado con la ansiedad y las inseguridades a lo largo de su vida.

Su familia emitió un comunicado tras su fallecimiento: "Este ha sido un momento profundamente angustioso para todos los involucrados. Mark y nuestra familia estamos increíblemente agradecidos por la preocupación, el amor y el apoyo que hemos recibido en los últimos días".