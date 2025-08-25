La actriz española Verónica Echegui, conocida a nivel mundial por producciones en Prime Video y Apple TV+, falleció a los 48, según informó su familia. La causa de la muerte fue adjudicada a una enfermedad, sin dar más detalles. Posteriormente, se supo que tenía cáncer.

Según el diario El País, la actriz era una de las más reconocidas de España. Nacida en Madrid el 16 de junio de 1983, Verónica Fernández de Echegaray comenzó con papeles secundarios en la televisión y el teatro, hasta 2006 cuando el aclamado director Bigas Luna la escogió como la protagonista de su película Yo Soy La Juani, donde compartió carteles con Dani Martín. Su trabajo la hizo merecedora de una nominación como mejor actriz revelación a los Premios Goya, el equivalente a los Oscars en España.

Un año después comenzaría su carrera internacional al protagonizar Tocar El Cielo, una coproducción argentina española, dirigida por Marcos Carnevale.

Su trabajo más conocido en Latinoamérica fue Me Estás Matando Susana, con Gael García Bernal, mientras que en Hollywood compartió créditos con Sam Worthington en la producción The Hunter.

Entre sus producciones en Netflix se destaca la película Orígenes Secretos y la serie Intimidad.

En Prime Video se la puede ver en la serie 3 Caminos y en la película inglesa Book of Love con Sam Claffin, una comedia romántica. Uno de sus papeles más recientes fue en A muerte, para Apple TV+, donde interpretaba a una mujer que había recibido un diagnóstico fatal.

Los homenajes a Verónica Echegui

La industria audiovisual de habla hispana llora su muerte, pero no son los únicos. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez lamentó la noticia y la describió como "una actriz con un talento y una humildad enorme, que se marcha demasiado joven".

Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven.



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2025

Por su parte, Antonio Banderas expresó: "Se nos ha ido demasiado pronto. Descansa en paz"

Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.



— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2025

Su compañero Miguel Ángel Muñoz reconoció que estaba conmocionado. "Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Que triste día hoy 💔 Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos", manifestó.

Me impactó mucho tu trabajo en “Yo soy la Juani” y te admiraba mucho.

Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido.

Que triste día hoy 💔

Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos 🙏🏼

— Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) August 25, 2025

De qué murió Verónica Echegui

Según la prensa española, la actriz había sido hospitalizada a principios de julio y nunca logró recuperarse. Había recibido el diagnóstico de cáncer.

Sus restos son velados en el tanatorio La Paz en Madrid.