La comediante y actriz Amy Schumer dejó a muchos en shock con su gran transformación física, semanas después de que confesó que se estaba ayudando con Mounjaro, una medicina de la misma familia del Ozempic

Read more: Nuevas fotos de Martha Stewart desatan rumores de que se hizo la cirugía en la cara

La comediante compartió nuevas fotos en Instagram durante el fin de semana y los fanáticos, incluidas otras celebridades, no pudieron evitar hablar sobre el gran cambio.

En la imagen, se ve a Schumer luciendo un minivestido Miu Miu con cinturón negro y tacones mientras posa junto a sus amigas Alex Saks y Jillian Bell.

La publicación se volvió viral rápidamente y muchos de sus amigos famosos inundaron los comentarios con elogios.

"¡Mamáaaaaaaaaaaaaaaaaaa!", escribió el director Lee Daniels. La presentadora de televisión Margaret Josephs añadió: "¡¡¡Unas piernas perfectas para días!!!", mientras que la actriz Amy Sedaris dijo: "¡Te ves increíble! ¡Mira esos broches!".

La estrella de "Trainwreck", de 44 años, habló por primera vez sobre el uso de Mounjaro en marzo. En un video compartido con sus seguidores, Schumer explicó: "Mounjaro ha sido genial", y añadió que el medicamento la ha ayudado a controlar su peso tras años de luchar contra problemas de salud.

También señaló que el medicamento no es de fácil acceso. "El seguro no lo cubre a menos que tengas diabetes u obesidad severa, que es lo que la mayoría de los internautas creen que tengo", bromeó.

Un investigador de Schumer revela un gen poco común que provoca náuseas

Antes de Mounjaro, Schumer probó otro medicamento popular, Wegovy, pero lo dejó debido a náuseas intensas. "No lo soportaba", dijo. "No sé si habrán cambiado la fórmula. En fin."

Durante una entrevista en enero en "The Howard Stern Show", explicó que tiene un gen raro llamado GDF15, que causa náuseas severas.

"Por eso estuve tan enferma durante mi embarazo", dijo, refiriéndose a su experiencia con hiperémesis gravídica mientras llevaba a su hijo, Gene, informó People.

En entrevistas anteriores, Schumer ha sido muy sincera con su público. "Todos en cámara hacen esto", declaró a The Hollywood Reporter. "Solo quería ser sincera al respecto".

Su franqueza ha calado hondo entre sus fans. El año pasado, en "Watch What Happens Live", criticó duramente a otros en Hollywood por ocultar la verdad: "Dejen de mentir. Cuando me hice la liposucción, dije que me la hice".

Además de usar Mounjaro, Schumer dice que también está tratando sus síntomas de la perimenopausia con estrógeno y progesterona. "Mi cabello está más abundante, mi piel está mejor, tengo más energía", compartió en una publicación.