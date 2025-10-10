En un giro digno del universo Marvel, Foggy Nelson regresa. Así es. El querido personaje interpretado por Elden Henson volverá en la temporada 2 de Daredevil: Born Again, a pesar de haber sido brutalmente asesinado en el episodio estreno, al menos es lo que el jefe de Marvel TV, Brad Winderbaum, reveló en la Comic Con de Nueva York.

Los fanáticos quedaron devastados cuando Foggy fue abatido por Bullseye en el primer capítulo del reinicio de Disney+. Pero ahora, Marvel Studios ha confirmado lo que muchos esperaban con ansias: Foggy no ha dicho su última palabra.

"Está en la temporada 2", dijo Winderbaum, poniendo fin a semanas de especulación y debates acalorados en redes sociales.

Las especulaciones sobre el futuro del personaje en esta entrega de la serie tomaron fuerza la semana pasada, cuando Elden Henson le dijo a los fans en la Comic Con de Los Ángeles que "no va a pasar" cuando se le preguntó si Foggy volvería. Aunque en ese momento enojó mucho a los fans, ahora parece que fue una jugada para despistar o simplemente el actor evitando meterse en problemas con la política de confidencialidad de Marvel.

El regreso de Foggy

Entonces, ¿cómo regresará Foggy? Eso sigue siendo un misterio. ¿Flashbacks? ¿Sueños? ¿Una resurrección completa? El estudio no ha confirmado los detalles, pero Winderbaum adelantó que Foggy y Karen Page, interpretada por Deborah Ann Woll, regresarán "de formas distintas".

La temporada 1 de Daredevil: Born Again se estrenó en marzo en Disney+ y reunió a los personajes favoritos del público de la serie original de Netflix, incluyendo a Charlie Cox como Matt Murdock, Woll como Karen y Henson como Foggy. Pero la reunión duró poco. Bullseye irrumpió y asesinó a Foggy en una escena que dejó al fandom en estado de shock.

Más adelante, Winderbaum confesó que la muerte de Foggy fue una decisión muy pensada. Sin embargo, ahora se sabe que el adiós nunca fue pensado como final.

La temporada 2 ya finalizó su rodaje y se espera que se estrene en marzo de 2026. La serie incluso ha sido renovada para una tercera temporada, lo que le da a Marvel espacio para explorar el regreso de Foggy y tal vez reparar el corazón roto de muchos fans.

Este regreso no solo es una buena noticia para los seguidores. Es un triunfo para la serie. Foggy no es solo un alivio cómico o un asistente legal. Es la conciencia de Matt Murdock, su brújula moral y un ancla emocional en un mundo lleno de violencia y venganza.

Así que prepárate. Foggy Nelson vuelve a pisar la corte. Y esta vez, nadie sabe lo que Marvel tiene bajo la manga.