La temporada de premios está en marcha con la revelación de las nominaciones a la 96ª edición de los Premios Oscar, y este año la industria del cine está presenciando un momento histórico.

Tras un pequeño retraso debido a los incendios en Los Ángeles, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado la lista de contendientes que buscarán llevarse la codiciada estatuilla dorada el próximo 2 de marzo, en una ceremonia que tendrá lugar en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, con la conducción del comediante Conan O'Brien, quien promete una gala llena de ingenio, sorpresas y mucho glamour.

La ceremonia de nominaciones, conducida por Bowen Yang y Rachel Sennott, envió un emotivo mensaje de apoyo a las víctimas de los incendios forestales que han afectado la región, antes de dar paso a los esperados anuncios.

Como era de esperarse, títulos como Emilia Pérez (¡13 nominaciones!) y Wicked (10) lideran la lista, consolidándose como dos de las favoritas de la temporada, mientras que en el terreno actoral, la inclusión de Karla Sofía Gascón hizo historia y también envió un mensaje claro.

Karla Sofía Gascón rompe barreras en los Oscar

Uno de los momentos más importantes de estas nominaciones es la presencia de Karla Sofía Gascón, quien se convierte en la primera mujer transgénero en ser nominada a Mejor Actriz Principal por su aclamado papel en Emilia Pérez. La actriz española se enfrenta a grandes nombres de la industria como Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (The Substance), Mikey Madison (Anora) y Fernanda Torres (I'm Still Here), en una de las categorías más competitivas de este año.

Gascón no solo ha sido elogiada por su impresionante interpretación en la película dirigida por Jacques Audiard, sino que su nominación marca un avance significativo en términos de representación LGBTQ+ en Hollywood.

Dos películas de habla no inglesa hacen historia

Por primera vez en la historia de los Oscar, dos películas de habla no inglesa han logrado una nominación simultánea en la prestigiosa categoría de Mejor Película. Emilia Pérez, una coproducción francesa, y Conclave, un thriller religioso basado en la novela de Robert Harris, han conseguido lo que parecía imposible, compitiendo hombro a hombro con gigantes de la industria como Dune: Part Two, The Brutalist y Wicked.

Esta doble nominación refleja el impacto global del cine y el reconocimiento de historias que trascienden fronteras e idiomas, consolidando un año en el que la diversidad cultural ha tomado el centro del escenario.

Grandes favoritas y revelaciones inesperadas

Como era de esperarse, Wicked, la esperada adaptación del musical de Broadway, ha dominado la lista de nominaciones con menciones en categorías clave como Mejor Actriz Principal, con Cynthia Erivo, y Mejor Actriz de Reparto, con Ariana Grande. La película ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, lo que la convierte en una fuerte contendiente en la noche de los Oscar.

Otra de las grandes protagonistas es The Brutalist, la épica drama protagonizada por Adrien Brody, que se perfila como una fuerte candidata en la categoría de Mejor Actor Principal, donde competirá con nombres como Timothée Chalamet (A Complete Unknown) y Colman Domingo (Sing Sing).

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, la competencia se torna feroz con la nominación de Zoe Saldaña por su papel en Emilia Pérez, enfrentándose a talentos como Ariana Grande (Wicked), Monica Barbaro (A Complete Unknown) y la legendaria Isabella Rossellini (Conclave).

La carrera por los premios de guion y animación

Las categorías de guion también han dado mucho de qué hablar, con películas como A Complete Unknown y Nickel Boys liderando la lista de nominaciones a Mejor Guion Adaptado, mientras que Anora y The Brutalist destacan en Mejor Guion Original, asegurando una competencia reñida entre algunos de los escritores más talentosos de la industria.

En el ámbito de la animación, Pixar regresa con fuerza con Inside Out 2, que competirá contra títulos innovadores como Memoir of a Snail y The Wild Robot, prometiendo una categoría llena de creatividad y emoción.

Documentales y otros destacados

El género documental también ha brillado con títulos impactantes como Black Box Diaries y No Other Land, que han sido aclamados en el circuito de festivales. Ambas películas destacan por su enfoque en temáticas sociales profundas y su impacto global.