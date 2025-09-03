Para muchos, el verdadero "hasta que la muerte nos separe" es tener hijos con alguien. Al ver como Demi Moore sigue conectada con su exesposo y padre de sus hijas Bruce Willis, quedan pocas dudas de que eso es verdad. La lealtad de la estrella de Hollywood se extiende ahora a la segunda mujer de Willis, Emma Heming Willis, quien es la principal encargada del actor agobiado por la demencia frontotemporal (FTD).

En más reciente episodio de The Oprah Winfrey Podcast, Moore habló sobre su singular rol como exesposa de Bruce y elogió la fortaleza de Emma durante el difícil camino. "Emma tuvo que hacer un gran esfuerzo para resolver todo esto", dijo Moore, de 62 años.

"Lo más hermoso fue reconocer la importancia de los cuidadores y que ellos tienen que cuidarse".

Bruce Willis, ahora de 70 años, reveló por primera vez su lucha contra la afasia en 2022. Un año después, su familia compartió que al actor también le habían diagnosticado demencia frontotemporal (FTD), informó ENews.

Desde entonces, Emma, de 47 años, ha hablado abiertamente sobre su experiencia apoyándolo mientras criaba a sus hijas Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

Recientemente, compartió que Bruce ahora vive separado de la familia para garantizar un entorno de cuidado más estructurado.

A pesar de estar divorciada de Bruce desde 2000, Moore y sus tres hijas adultas (Rumer, de 36 años, Scout, de 33, y Tallulah, de 31) siguen profundamente involucradas.

El nuevo libro de Emma Heming sobre el cuidado de personas mayores recibe el apoyo total de Demi Moore

Demi Moore elogió a Emma por la forma en que ha cuidado de Bruce, describiéndola como dedicada y valiente al enfrentar los desafíos.

"Siento muchísima compasión por Emma", le dijo Moore a Oprah. "Nadie podría haber predicho lo difícil que sería esto. Ha hecho un trabajo magistral".

Moore también expresó su esperanza de que el próximo libro de Emma, "El viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino del cuidado", ayude a otras familias que enfrentan desafíos similares.

"Este libro va a ser muy útil para muchas personas que están pasando por esto", dijo.

Para Moore ha sido difícil observar el deterioro de la salud de Bruce, pero compartió cómo su perspectiva la ha ayudado a mantenerse con los pies en la tierra.

Ella compartió que cuidar a alguien con demencia significa aceptar quién es en el presente, en lugar de esperar que sea igual que antes.

De esta manera, las familias podrán seguir disfrutando de momentos de calidez y conexión.

Según People , Emma respondió con emoción al apoyo de Moore, calificándolas de "hermosas" y coincidiendo en que, incluso a pesar del dolor, aún se puede encontrar belleza. "Por muy duro que sea perder a un ser querido, podemos conectar con lo que es", dijo.

"El viaje inesperado" se lanzará el 9 de septiembre y ofrecerá una mirada cruda y personal al cuidado desde la perspectiva de Emma.