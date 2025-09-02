"Me trataron como si realmente estuviera embarazada", Kate del Castillo dice entre risas. En el rodaje de Instintos, su más reciente thriller, llevó una panza prostética tan convincente que los miembros del equipo le ofrecían sillas constantemente, le preguntaban qué se le antojaba y le recordaban que debía tomárselo con calma.

"Podía comer lo que quisiera y nadie lo notaba", bromeó durante una entrevista con The Latin Times y ENSTARZ.

Pero la película no tiene nada de chistoso. Dirigida por Sebastián Borensztein, Instintos de VIX es un thriller psicológico que coloca a del Castillo en su posición más vulnerable hasta ahora: interpreta a Maggie, una mujer en los últimos días de embarazo cuyo supuesto refugio se convierte en una pesadilla. A su lado, la actriz mexicana Daniela Schmidt encarna a Cara, una mujer misteriosa cuya oscuridad crece escena tras escena. Sumando a Bruno Bichir como el esposo de Maggie, la historia se convierte en un juego claustrofóbico de miedo, secretos y supervivencia.

Jugar con el miedo y la maternidad

Para Schmidt, ponerse en la piel de Cara significó explorar sombras que no había visitado antes. "Se trataba de cargar con esa oscuridad por dentro sin dejar que me rompiera," explicó. El guion, dijo, la guió a través de un constante estira y afloja: cuánto revelar y cuánto ocultar. Cara se convierte tanto en verdugo como en espejo, revelando secretos mientras oculta otros, en un papel que exigía contención e intensidad al mismo tiempo.

Del Castillo, por su parte, describió a Maggie como una de sus interpretaciones más físicas. La panza falsa fue más que un vestuario, se convirtió en parte de la tensión. Caminando como pingüino, inclinándose hacia el agotamiento, dijo que la prótesis le hizo olvidar, a veces, que en realidad no estaba esperando un hijo. "Todos me trataron como si realmente estuviera embarazada", recordó. Ese realismo añadió a la atmósfera de terror, donde cada escena aumentaba la ansiedad del público sobre lo que podría pasarle a la madre y al bebé.

Cuando los instintos te salvan... o te traicionan

El título Instintos provocó un intercambio revelador durante la entrevista. ¿Qué papel juegan los instintos en sus vidas?

Para Schmidt, los instintos son casi ancestrales, "una herencia de nuestros antepasados, una sabiduría más profunda que el intelecto". Los describió como una voz que la ha protegido en momentos de peligro.

La respuesta de del Castillo fue tajante. "Ignorar mis instintos me ha hecho meter la pata muchas veces," admitió. En su juventud, confundía el miedo con el instinto y a menudo se arrepentía de no escucharse a sí misma. Hoy, dice, esa voz interna es lo primero a lo que presta atención. La confesión resonó con el tema de la película: los instintos pueden guiarte hacia la seguridad o arrastrarte hacia el peligro.

Un reencuentro con Bruno Bichir

Instintos también marca un reencuentro entre del Castillo y Bruno Bichir, con quien trabajó hace años en Julia. "Conozco a Bruno de toda la vida, crecimos juntos, nuestras familias son muy cercanas", dijo. "Pero además, es divertidísimo, y en una película que es básicamente una pesadilla, ese tipo de humor fue esencial." Su química en pantalla aporta un realismo sólido a una historia que por lo demás se sumerge en el caos psicológico.

Incluso en la promoción de la película, las actrices jugaron con contrastes. En la junket, ambas aparecieron con looks de corsé de encaje, reconociendo de manera burlona el glamour de la moda antes de sumergirse nuevamente en el corazón oscuro de su filme. Del Castillo bromeó sobre ser vestida "como una muñeca", diciendo que simplemente dejaba que el equipo de vestuario la arreglara y se dejaba llevar. Fue un recordatorio de que incluso en un thriller sobre terror y maternidad, hay espacio para el humor, la belleza y el juego.

La era actual de Kate del Castillo

Si Instintos parece un paso audaz, es solo parte de una explosión creativa para del Castillo. En los últimos dos años, se ha movido con fluidez entre géneros y plataformas:

En Vix+ , protagonizó y produjo Volver a caer (2023), una reinterpretación moderna de Ana Karenina.

, protagonizó y produjo Volver a caer (2023), una reinterpretación moderna de Ana Karenina. Prestó su voz a Sisiki en The Casagrandes Movie (2024), el éxito animado de Netflix/Nickelodeon.

en The Casagrandes Movie (2024), el éxito animado de Netflix/Nickelodeon. En The Biggest Fan (2025), ahora en Netflix, interpreta a una actriz que navega la cultura de la cancelación en una mordaz comedia.

(2025), ahora en Netflix, interpreta a una actriz que navega la cultura de la cancelación en una mordaz comedia. En The Cleaning Lady de Fox , se unió como Ramona Sánchez, sumando su presencia a un drama de ritmo acelerado.

, se unió como Ramona Sánchez, sumando su presencia a un drama de ritmo acelerado. Y este otoño, protagoniza junto a Dave Bautista el thriller de acción Trap House (2025), que llegará a los cines de EE. UU. en noviembre.

Esta serie de papeles subraya su versatilidad. Del Castillo no solo está regresando a su forma, la está expandiendo: de thrillers psicológicos a comedia, animación familiar y dramas de cartel.

Maternidad y supervivencia

Los thrillers en español rara vez reciben la atención que merecen, pero Instintos cambia eso. Es una historia escrita con matices, dirigida con precisión y potenciada por interpretaciones que mantienen al público en vilo. Como dijo del Castillo: "No es solo un thriller, es un misterio delicioso en nuestro idioma."

Para quienes están acostumbrados a verla como la férrea Teresa Mendoza en La Reina del Sur, y más recientemente como Ramona, la jefa de un cartel en The Cleaning Lady, Maggie en Instintos ofrece algo sorprendentemente distinto: fragilidad, miedo y la lucha por proteger una nueva vida. Con Schmidt aportando el mismo peso en el lado opuesto del conflicto, la película se convierte en una conversación sobre maternidad, confianza y supervivencia.

Al final de la entrevista, del Castillo dio el mejor consejo de todos: "Sigan sus instintos para ir a ver Instintos." Entre embarazos falsos, confesiones reales y un reencuentro con algunos de los nombres más importantes del cine latinoamericano, la película promete mantener al público hablando mucho después de que terminen los créditos.