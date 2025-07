Por años, Dania Ramírez fue la artista dominicana que brilló en Hollywood sin despeinarse: X-Men: The Last Stand, Devious Maids, Once Upon a Time, Sweet Tooth. Pero detrás de esa trayectoria sólida, hubo un momento donde todo tambaleó. El resultado de la crisis es musical, caribeño, muy dominicano y se llama Respira: El Hechizo de la Diosa.

Sin embargo, no fue fácil llegar hasta ahí. Ramírez estaba destruída bo solo emocionalmente, también físicamente. "Estaba pasando por un tiempo bien mal en el trabajo", confiesa con honestidad desarmante en una entrevista con ENSTARZ y The Latin Times. "Y no sé, como que sentí en ese momento que era tiempo de hacer algo diferente".

Íntima, poderosa y terapéutica, Respira es un tema en el que Ramírez mezcla rap en español con vibraciones de sanación. Y aunque nunca pensó que su voz podría hacer tanto ruido fuera del set, hoy la canción suena en una de las playlists más codiciadas del continente: la de La Bichota.

"Me dijeron hace un par de días que me pusieron en la playlist de Karol G", dice Dania con una sonrisa que traspasa la pantalla. "Y yo me puse del otro mundo porque hay que disfrutar cada momento".

Un verso entre lágrimas

La canción nació en un estudio improvisado, casi por accidente, mientras hablaba con Damon Elliott, productor e hijo de Dionne Warwick. "Él me dijo: "He escuchado que a ti te gusta rapear'. Y yo estaba... Te lo digo, esto te lo estoy confiando a ti... estaba haciendo un trabajo que fue muy doloroso. Me sentía mal. Y empecé a rapear en el bus. Le dije: "No soy yo la que te domina'".

En dos horas ya tenía el primer verso terminado. Pero había una condición: si iban a producirla, ella quería algo más. "Le dije: 'Quiero que le pongas una frecuencia de manifestación'. Porque yo creo que la vibra es un regalo de Dios. Y si nos mantenemos en buena vibra, podemos deshacernos de cualquier cosa fea".

Esa búsqueda de paz venía de una urgencia profunda. Dania acababa de atravesar un episodio grave de salud: "Tuve un desbalance químico después de una cirugía", cuenta. "Y eso me dio la oportunidad de mirar mi vida con otros ojos. Ahora me veo más como una victoriosa que como una víctima".

Una canción para apagar la mente

En su nuevo rol como cantante, compositora y directora, Dania no buscó disqueras ni productoras. Hizo Respira con las herramientas que tenía: su familia. "El video lo dirigí yo. Mi esposo estaba atrás con la máquina de humo. Mis hijos bajaban las luces, se tiraban a la piscina. Lo hicimos por amor. Fue una artesanía familiar".

Y ese espíritu es el que se siente desde el primer beat: la canción es una invitación a bajar el ritmo, a conectarse con el presente. "En este mundo que es tan complicado, que tenemos tantas quejas, a veces hay que apagar la mente y simplemente sentirte. Respira es eso: una vibra totalmente diferente".

El agua, presente en el videoclip, es también un símbolo. "No hay nada que le sane más el alma a uno, no sé si a todo el mundo, pero por lo menos a los caribeños, que el agua", dice. "Entre agua y fuego. Así vivimos nosotros".

Rap en español, raíces profundas

Aunque lleva toda su carrera actuando en inglés, Dania eligió el español como idioma para su debut musical. "Empecé mi carrera en Estados Unidos, todo lo que he hecho ha sido en inglés. Pero quería tomar un poco de tiempo para mi gente y regresar a mis raíces", explica. "Y honestamente, rapear en español es más fácil para mí".

Eso sí, no todos opinan igual. "Algunos dicen que es más difícil", bromea. "Porque el inglés tiene finales más fáciles para rimar. El español es más suave, no tan directo con el beat. Pero yo fluyo mejor en mi idioma".

Lo próximo: cine, música y un libro

Respira no es un experimento aislado. Dania ya trabaja en un personaje cómico que también rapea, está produciendo su próxima canción y acaba de terminar de grabar una película titulada Otra, un drama bilingüe sobre migración, música y danza.

"El elenco entero es latino: gente de Venezuela, Dominicana. El director también es dominicano", cuenta con orgullo. "No es un musical, pero es una danza-ciclo. Bailamos canciones que todos conocemos, viajando en el tiempo desde Puerto Rico hasta el Bronx. Tiene mucho sabor. Lo hice por mi gente".

Además, está escribiendo un libro de autoayuda basado en su experiencia con la salud mental. "Mucha gente tiene las herramientas, pero no las comparte", dice. "Y yo siento que el mundo necesita eso también".

Una artista sin plan B

Dania no hace las cosas por marketing. Ni por posicionamiento. Lo deja claro una y otra vez: "No lo hice para pegarla. Lo hice porque lo necesitaba. Porque quería sanar. Porque quería dejarle al público algo con sabiduría".

Y aunque nunca soñó con premios, las señales ya llegaron: "Yo no sé si me voy a ganar un Grammy, pero me pusieron en la playlist de Karol G. Y con eso, ya estoy agradecida".

Su mantra es claro: "Haz lo que te dé la gana, cuando quieras, si tienes pasión por lo que haces". En su caso, Respira no es solo un tema. Es un testimonio. Una declaración. Una ofrenda.