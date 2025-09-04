¡Vistos en Brooklyn! Zoë Kravitz y Harry Styles fueron captados por tercera vez paseando de la mano. Las dos primeras fueron en Europa. Esta semana pasó en la ciudad de Nueva York, donde la actriz y cineasta estadounidense tiene su hogar. Y, según los fans, indicaría que la relación de ellos podría estarse oficializando.

Según un testigo ocular que habló con Page Six, Kravitz, de 36 años, y Styles, de 31, parecían "muy casuales" y "cómodos" mientras paseaban por Williamsburg alrededor de las 2:30 p.m. el miércoles 3 de septiembre.

El fan dijo que vio a la pareja riendo y tomados de la mano, y describió su vibra como "definitivamente una pareja".

"Estaban tomados de la mano y riéndose juntos", compartió la fuente. "Él estaba bromeando. Echó la cabeza hacia atrás, miró hacia arriba, y ella se reía".

La fuente también añadió que ambas estrellas parecían intentar mantener un perfil bajo. "Era un día de trabajo y una calle tranquila", explicó. "Parecía que no querían ser vistas".

Las fotos obtenidas por fuentes muestran a Kravitz con un atuendo completamente negro y a Styles con pantalones color canela y una chaqueta de mezclilla mientras caminaban por la acera casi vacía.

Aunque ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre la relación, esta no es la primera vez que se les ve juntos.

Harry and Zoë Kravitz out and about in New York today - 3 September pic.twitter.com/RglqnOu0ux — HS Candids (@hsdcandids) September 3, 2025

Zoë Kravitz y Harry Styles alimentan las conversaciones sobre citas con muestras de afecto europeas

El mes pasado, ambos fueron vistos juntos en Roma, donde Zoë rodeó con su brazo a Harry mientras disfrutaban de un paseo por la ciudad, lo que añadió aún más leña al fuego a los rumores de noviazgo.

Apenas unos días después, supuestamente fueron vistos besándose en Rita's en Londres después de un evento promocional de la nueva película de Kravitz, "Caught Stealing", dijo People.

A pesar de los rumores recientes de que Kravitz estaba involucrada románticamente con su coprotagonista de "Caught Stealing", Austin Butler, fuentes cercanas a la situación dicen que los dos son solo amigos.

"Zoë y Austin son muy buenos amigos a pesar de todos los rumores", dijo una fuente al Daily Mail.

Styles, cuyas relaciones pasadas incluyen a Olivia Wilde, Emily Ratajkowski y Taylor Swift , supuestamente se separó de la actriz Taylor Russell a principios de este año. Kravitz estuvo comprometida con el actor Channing Tatum antes de su ruptura a finales de 2024.

Los fans han estado entusiasmados en línea desde el avistamiento en Brooklyn, y muchos están emocionados de ver a dos grandes estrellas encontrar alegría en la compañía mutua. Los representantes de Kravitz y Styles aún no han respondido a las solicitudes de comentarios.