El actor británico Orlando Bloom habla sobre los peligrosos efectos secundarios que enfrentó mientras se preparaba para su nuevo drama de boxeo The Cut. El artista reveló que perdió 52 libras para el papel, pero el proceso lo dejó mental y físicamente agotado.

Bloom, de 48 años, declaró a This Morning que su estricta dieta lo dejaba "agotado" y con dificultades para funcionar. "Estaba simplemente agotado", dijo. Mental y físicamente, tenía hambre. Era horrible estar a mi lado. Admitió que la pérdida de peso extrema incluso le provocó paranoia y pensamientos intrusivos.

Para lograr la transformación, Bloom trabajó con un nutricionista profesional que previamente había entrenado a otras estrellas de Hollywood, dijo PageSix.

Explicó que sus comidas se redujeron gradualmente de tres al día a solo una. Durante las tres semanas previas al rodaje, sobrevivió solo a base de atún y pepino.

"De repente, me quitaron todos estos alimentos, y mi proteína en polvo era lo último que me quedaba. Pensé: '¡No! ¡No tomes esa!'", recordó Bloom.

Orlando Bloom details ‘horrible’ side effects of rapid 52-pound weight loss he thought would kill him https://t.co/RlrbxTHO9f pic.twitter.com/nItljjOMA2 — Page Six (@PageSix) August 28, 2025

Bloom dice que la dieta extrema lo dejó exhausto en el set

La estrella de "Piratas del Caribe" dijo que la agotadora rutina era monitoreada con análisis de sangre regulares, pero el costo para su salud aún era severo.

"Se supone que debemos comer, dormir y cuidarnos", dijo, señalando que los atletas pueden bajar de peso para competir, pero los actores a veces llevan las cosas al extremo para encajar en un papel.

En el set, Bloom a menudo tenía que acostarse entre tomas para conservar energía.

Según ENews , admitió que el proceso lo hacía parecer más corpulento en pantalla, pero tras bambalinas, luchaba constantemente contra la fatiga. "No recomiendo hacerlo en casa", advirtió a los espectadores.

"The Cut", dirigida por Sean Ellis, cuenta la historia de un luchador retirado desesperado por volver al ring, incluso con un gran riesgo personal.

Bloom dijo que la película refleja hasta qué punto las personas son capaces de esforzarse por una segunda oportunidad, lo que hace que su experiencia sea a la vez dolorosa y relatable.

La transformación también preocupó a su exprometida, Katy Perry. Bloom declaró previamente a People que la cantante se sintió "inquieta" por su apariencia durante el rodaje. "Se conmovió mucho. Sabía lo que costaba", compartió.