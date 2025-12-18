El presidente Donald Trump anunció hoy un nuevo evento llamado Patriot Games, parte de la serie de celebraciones por los 250 años de Estados Unidos que se conmemorarán en 2026. El plan, difundido en un video publicado en redes sociales, describe una competencia deportiva nacional en la que participarán dos estudiantes de preparatoria por cada estado y territorio del país, un chico y una chica que competirán en una variedad de pruebas atléticas televisadas en un evento de varios días.

La Casa Blanca presentó esta iniciativa dentro de un calendario más amplio llamado Freedom 250, que también incluye ferias estatales, exhibiciones culturales y espectáculos públicos en el National Mall de Washington.

Según la cobertura de diversos medios, este anuncio forma parte de un esfuerzo por destacar la celebración del "espíritu estadounidense" durante el semiquincuagésimo aniversario de la Declaración de Independencia, con actividades diseñadas para "mostrar lo mejor de la nación" a través de deporte, cultura y unidad comunitaria. En el comunicado difundido, Trump enfatizó la participación de jóvenes atletas y la presencia de los 50 estados, aunque también reiteró que, conforme a sus políticas recientes, no se permitirá la participación de hombres trans en categorías de mujeres. People.com

Al poco tiempo de hacerse público el anuncio, la reacción en redes sociales fue inmediata y, como suele ocurrir con campañas inesperadas, los usuarios comenzaron a comparar los "Patriot Games" con Los juegos del hambre, la famosa saga de novelas y películas distópicas en las que jóvenes compiten en sobrevivencia. En plataformas como X (Twitter) Instagram y Facebook aparecieron memes y publicaciones humorísticas con frases como "¿Bienvenidos a Panem?" o "Hace falta solo el Capitolio", haciendo alusión a la narrativa ficticia de la franquicia. Algunos clips virales mostraban piezas de audio y formatos satíricos sugiriendo que el evento se parecía más a un espectáculo televisado extremo que a una competencia deportiva juvenil tradicional. Otras comparaban a Trump con el dictador de las novelas de Suzanne Collins, o con Elfie, la encargada de preparar a los competidores, conocidos como tributos.

Claro, en los Juegos del Hambre, solo triunfa una pareja, loso demás mueren.

Aquí tienes algunos de los más impactantes en X (Twitter).

"¿Quién dejó que Donald Trump viera The Hunger Games"

Who let Donald Trump watch Hunger Games pic.twitter.com/RHwgU1mAmU — obj 🪽 (@obj0x0) December 18, 2025

"Son la misma persona".

they are the same person pic.twitter.com/LK7m1xGuor — ໊ (@buffys) December 18, 2025

"¿Los Juegos del Hambre?"

"En Estados Unidos los hacen competir en una versión atlética de los Juegos del Hambre"

“In america they make them compete in an athletic version of the hunger games” pic.twitter.com/YNafFnJ391 — Need $ 4 p0rsche (@NeedM4P) December 18, 2025

"Entonces vamos a tener unos Juegos del Hambre de la vida real con el dinero de nuestros impuestos y tenemos que pensar que es normal".

So we are going to be running a real life Hunger Games on our tax dollars and we are supposed to think it’s normal.. pic.twitter.com/lFUke85DeJ — End Weirdness (@Enddumbness) December 18, 2025

"No dejen que los Juegos del Hambre los distraiga de los archivos de Epstein".

Don't let the hunger games distract you from the Epstein Files pic.twitter.com/VnSN8SeoTE — Eh, what’s up Doc  (@rabbitSZN2) December 18, 2025

"Tengo un trabajo para ella"

i have a job for her

pic.twitter.com/Fp1JYQkNly — Cody👾 (@codyfromtargets) December 18, 2025

"Yo llegando a la capital después de presentarme como voluntaria para ser un tributo".

me arriving at the capital after volunteering as tribute pic.twitter.com/GNQCj8EDt3 — Eren (@erenfromtargets) December 18, 2025

"Entonces están regresando los Juegos del Hambre"

So the hunger games are back pic.twitter.com/V5hH9lCa6W — J0EYYY ❤️‍🔥 (@TTYLSPICE) December 18, 2025

"Y así comienza"

"Donald en su era de diva facista"

donald in his facist diva era pic.twitter.com/UtJ4xfvAZd — gingerbreadgoose ☃️🎄🥛🍪🎅🍷 (@higoosie) December 18, 2025

"Ustedes hablando de los 'Juegos de Hambre', pero ¿ya vieron 'The Long Walk'?"