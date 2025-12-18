Wiz Khalifa ha sido condenado a nueve meses de prisión en Rumanía después de que el Tribunal de Apelaciones de Constanza admitiera un recurso interpuesto por el Servicio Territorial de Constanza (DIICOT) y revocara parcialmente una sentencia anterior del Tribunal de Constanza. La sentencia anterior solo imponía una multa de 3.000 lei, pero los jueces dictaminaron que la legislación rumana justificaba una pena de prisión.

Según las actas judiciales citadas por Cancan, el rapero fue condenado en virtud de la Ley n.º 143/2000 por posesión ilegal de drogas peligrosas para consumo personal. La sentencia es firme y vinculante según la legislación rumana. El incidente se remonta a 2024, cuando Wiz Khalifa estuvo brevemente detenido durante un proceso judicial antes de ser puesto en libertad sin prisión preventiva. Las autoridades aclararon que el caso no se refiere al tráfico de drogas, sino estrictamente a la posesión para consumo personal, un delito castigado en Rumanía con penas de prisión de entre tres meses y dos años o una multa.

El caso ha reavivado el debate sobre la estricta legislación rumana en materia de drogas, especialmente en comparación con otros países europeos y partes de Estados Unidos, donde la posesión de pequeñas cantidades se ha despenalizado o reducido a sanciones administrativas. Países como Alemania , España, Portugal y los Países Bajos han adoptado marcos legales más laxos, mientras que Rumanía sigue aplicando sanciones penales más severas. La sentencia de Wiz Khalifa subraya la firme postura del país frente a los delitos relacionados con las drogas, independientemente de las normas internacionales o la fama.