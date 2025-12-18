Katy Perry no es ajena a los focos de atención, pero el escrutinio público le ha resultado especialmente duro durante el último año. Desde la tibia recepción de sus últimos proyectos musicales hasta las consecuencias emocionales de una ruptura sentimental, la estrella del pop de 41 años ha estado atravesando uno de los períodos más turbulentos de su vida.

Sin embargo, fuentes cercanas sugieren que la cantante de Firework ha encontrado un "rayo de sol" inesperado en la persona del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El floreciente romance entre el músico de 41 años y el estadista de 53 se ha convertido en el tema de conversación tanto de Hollywood como de Ottawa.

Vinculados por primera vez en julio tras una cena íntima en Montreal, la pareja parece ir viento en popa. Para Perry, el momento era crucial. Tras una serie de "palizas" profesionales y el final emocionalmente agotador de su relación con el actor Orlando Bloom, a Trudeau se le atribuye el mérito de haberla ayudado a pasar página.

Cómo Justin Trudeau ayudó a Katy Perry a superar sus recientes dificultades

La transición no ha sido fácil para la superestrella mundial. Su álbum de 2024, 143, no arrasó en las listas de éxitos y fue duramente criticado. Simultáneamente, su gira Lifetimes Tour fue acusada de ser "vacía", mientras que un viaje espacial que pretendía ser el punto culminante de su carrera fue ridiculizado por los fans, calificándolo de "fuera de onda".

"Todo lo que la agobiaba ya no parece importarle desde que él llegó a su vida", reveló una fuente. La fuente señaló que, aunque todavía están en la "fase de luna de miel", la presencia de Trudeau le ha dado un impulso moral muy necesario.

Según informes, Perry, quien es madre de Daisy, de cinco años, con su ex prometido Orlando Bloom, se sintió "avergonzada" luego de que su prolongada separación se hiciera pública.

Los amigos de la cantante dicen que el cambio en su comportamiento es palpable.

"Justin se ha convertido en un rayo de sol en su vida", continuó la fuente, explicando que Perry había estado en un "lugar bastante oscuro" y luchaba por encontrar una salida a su estancamiento personal y profesional.

Se dice que Trudeau es "increíblemente atento" y que hace todo lo posible para ayudar a la cantante a superar las dificultades de los últimos años.

El impacto emocional de la conexión entre Justin Trudeau y Katy Perry

Si bien la pareja aún tiene un "largo camino por recorrer" antes de que la relación se vuelva permanente, aquellos en el círculo íntimo de Perry apoyan firmemente la relación.

La cantante es conocida por su independencia (algunos la describen como alguien que "no es una persona pegajosa" y que está dispuesta a alejarse si no se satisfacen sus necesidades), pero por ahora, Trudeau parece estar dando en el clavo.

La influencia de la ex primera ministra parece estar protegiendo a Perry del estrés habitual de la fama. Aunque todavía enfrenta las presiones de una carrera exigente, fuentes afirman que la negatividad ya no la molesta como antes. "Está de muy buen humor y parece estar en el aire", compartió la fuente.

Mientras Perry continúa su nueva vida, el contraste entre su felicidad actual y su pasado reciente es marcado. Su propiedad de 20 millones de dólares, que antes compartía con Bloom, es un recordatorio de un capítulo anterior.

Ahora, con una nueva pareja a su lado, el ícono del pop está centrado en el futuro. Queda por ver si este "nuevo comienzo" le traerá estabilidad a largo plazo, pero para Katy Perry, la "luz" que Justin Trudeau ha traído a su vida es un cambio bienvenido después de una larga tormenta.