Maria Katiane Gomes da Silva, influencer de 25 años, falleció tras ser arrojada desde un balcón en un décimo piso. La creadora de contenido de maquillaje, viajes y bienestar se encontraba en ese momento con su esposo de 40 años, Alex Leandro Bispo dos Santos.

Los servicios de emergencia encontraron a Alex abrazando su cuerpo. Afirmó que se había quitado la vida, pero las imágenes de las cámaras de seguridad sugieren lo contrario. Videos recién publicados muestran a la bloguera de estilo de vida siendo atacada físicamente por su esposo en múltiples ocasiones en su apartamento de São Paulo poco antes de su muerte.

Momentos antes de la muerte de María Katiane Gomes da Silva

The Sun informó que los investigadores encontraron a Alex realizando una serie de agresiones físicas contra María, quien no se defendió, en las horas previas a su muerte. Las imágenes lo muestran primero atacándola en un estacionamiento después de que ella intentara esconderse detrás de una columna para escapar. Él salió del auto, la persiguió y la golpeó repetidamente, incluyendo intentos de estrangulación.

María aparentemente entró sola en un ascensor para huir, pero Alex la siguió en otro ascensor. Las imágenes lo muestran obligándola a regresar a su apartamento, agarrándola del cuello y arrastrándola mientras ella se aferraba desesperadamente a la puerta del ascensor. Minutos después, Alex regresó solo al ascensor, desplomándose en el suelo con la cabeza entre las manos.

Sospechoso arrestado bajo sospecha de feminicidio

Nueve días después de la muerte de María, Alex fue detenido por la policía bajo sospecha de feminicidio. El Departamento de Justicia de Brasil autorizó su detención temporal basándose en imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. Actualmente se encuentra recluido en la comisaría del Distrito 89, en el marco de la investigación en curso.

Este no es el primer delito de Alex. Las autoridades informan de antecedentes penales, que incluyen robo, hurto y secuestro. Ahora se le vincula con el asesinato de su esposa. Se prevén exámenes forenses en el lugar captado por las cámaras de seguridad, del cuerpo de la víctima y de las imágenes que circulan en línea, para establecer las circunstancias precisas de la muerte de María. La defensa sostiene que su caída fue accidental y sostiene que las grabaciones internas del apartamento mostrarán a María corriendo hacia el balcón.

Aumento de los casos de feminicidio

La muerte de María es uno de los millones de feminicidios que ocurren en todo el mundo. Naciones Unidas informa que los asesinatos de mujeres y niñas por razones de género no han disminuido, con un promedio de 137 víctimas diarias. Estas cifras solo incluyen los casos en los que se han recuperado los cuerpos o las familias han denunciado los incidentes. El caso de María cobró gran repercusión en internet tras la publicación de las imágenes de las cámaras de seguridad.

El continente americano, de donde provienen María y Alex, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a tasas de feminicidio. En la mayoría de los casos, las mujeres y niñas son asesinadas por alguien cercano, y alrededor del 60% de las víctimas son asesinadas por sus parejas o familiares. Cada vez hay más demandas públicas para que el presunto asesino de María comparezca ante la justicia, en medio de una mayor demanda de medidas para proteger a las mujeres brasileñas del feminicidio.