Simon Cowell presentó su nueva boy band el 10 de diciembre, en un intento por recrear el éxito de grupos que ya había descubierto, como One Direction, Little Mix y Fifth Harmony. El lanzamiento coincidió con el estreno de su nueva serie en Netflix, Simon Cowell: The Next Act, que documenta su búsqueda del próximo fenómeno mundial de las boy bands.

La sinopsis del programa promete: "Este es un programa diferente a cualquier otro que haya hecho antes. Desde los castings abiertos y sin editar hasta el lanzamiento de su sencillo debut, este es un pase de acceso total para que los espectadores no se pierdan ni un segundo del próximo capítulo de Simon. ¿Volverá a encontrar el oro?".

El propio Cowell reflexionó: "El mundo ha cambiado mucho. La música ha cambiado. Pero en el fondo, curiosamente, nada ha cambiado realmente, porque todo sigue siendo lo mismo: hay que encontrar estrellas".

Sin embargo, sólo días después de su lanzamiento, December 10 ya enfrenta una controversia y posiblemente una demanda por el nombre de su banda.

Nubes legales se ciernen sobre el 10 de diciembre

El nuevo grupo está formado por siete miembros: Hendrik Christoffersen, Cruz Lee-Ojo, John Fadare, Nicolas Alves, Josh Olliver, Danny Bretherton y Sean Hayden. En The Next Act, Cowell anunció su nombre oficial: 10 de diciembre, lo que marca su lanzamiento ese mismo día.

Sin embargo, poco después de su lanzamiento, la banda de metal escocesa December Tenth rápidamente expresó su preocupación, alegando que habían sido inundados con mensajes que confundían a los dos grupos.

"En los últimos días se ha revelado que Simon Cowell, Netflix y Universal Music están involucrados en una nueva boy band que comparte, en cierta medida, nuestro nombre, December Tenth", escribió la banda en una publicación ya eliminada, según un informe de NME . Añadieron: "Si alguien del equipo de Simon, de Universal o de Netflix, desea ponerse en contacto con nosotros y con nuestro equipo legal, puede hacerlo".

December Tenth señaló además: "Me gustaría señalar que los cientos de nuevos seguidores que hemos tenido en los últimos días son muy bienvenidos, pero no estoy completamente seguro de que sean todos genuinos".

Cowell tuvo problemas antes del nombre de la banda

Esta no es la primera vez que Cowell enfrenta problemas por el nombre de su banda. En 2011, Little Mix se presentó originalmente como Rhythmix en The X Factor. Posteriormente, el grupo anunció que cambiaría su nombre tras una disputa con una organización benéfica infantil con sede en Brighton que llevaba el mismo nombre.

El 26 de octubre de 2011, confirmaron que cambiarían el nombre del grupo a Little Mix.

Significado del 10 de diciembre

El nombre de la boy band, "December 10", estaba directamente relacionado con la fecha de estreno de la serie de Netflix, que fue el 10 de diciembre. La fecha se eligió para marcar un hito, representando el momento en que los miembros se convirtieron oficialmente en una banda.

En el programa, Cowell explicó:"Hablamos con la discográfica y con la banda en una pequeña reunión sobre los nombres, y decidimos que el nombre sería December 10. El programa se estrena el 10 de diciembre, así que puede ser como nuestro cumpleaños, como nuestro aniversario.

Ni Cowell, Netflix ni Universal han publicado una declaración sobre la controversia entre December 10 y la banda escocesa December Tenth por la disputa del nombre o la posibilidad de una acción legal.