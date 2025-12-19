La ausencia de cargos criminales contra el cantante D4vd tras el sombrío descubrimiento de un incinerador y la muerte de un adolescente ha alimentado la indignación nacional.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) continúa investigando la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyos restos fueron encontrados en el maletero delantero de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd, nombre real David Anthony Burke, el 8 de septiembre de 2025.

Las autoridades no han acusado a Burke de ningún delito, incluso después de la reciente revelación de que se encontró un incinerador de alta temperatura sin usar en la propiedad de Hollywood Hills que alguna vez ocupó.

El descubrimiento de un incinerador aumenta la preocupación pública

Un investigador privado contratado por el propietario supuestamente descubrió un incinerador de jaula de combustión en caja, capaz de alcanzar aproximadamente 870 °C (1600 °F) en el apartamento de Hollywood Hills que antes ocupaba Burke. El dispositivo, sin usar y aún en su embalaje, se anuncia para la eliminación de residuos a alta temperatura y su funcionamiento es ilegal dentro de los límites residenciales del condado de Los Ángeles.

Publicaciones de investigación en redes sociales realizadas por el detective privado Steve Fischer indican que el incinerador fue entregado bajo un nombre falso y plantearon serias dudas debido a su potencial para destruir evidencia biológica.

Fischer describió el artículo como algo que uno "esperaría encontrar en una granja en lugar de en una casa en Hollywood Hills" y cuestionó por qué se ordenó antes de que Burke partiera en una gira mundial extendida y nunca se usó.

Los funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles no han confirmado si este dispositivo forma parte de su investigación activa, y las autoridades no incautaron el incinerador durante una orden de registro de la propiedad. El equipo de Fischer también ha señalado otros objetos inusuales encontrados en la residencia como parte de su investigación, aunque no se han hecho públicos los detalles.

A pesar de los intensos debates y especulaciones en Internet, las autoridades policiales no han vinculado la presencia del incinerador con ningún delito imputado en la investigación.

Estado de la investigación y ausencia de cargos

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha confirmado públicamente que no se han presentado cargos contra Burke ni contra ninguna otra persona en relación con la muerte de Rivas Hernández. En un comunicado a los medios locales , la policía reafirmó el estado de la investigación, pero subrayó que, debido a la complejidad del caso, las autoridades no han podido determinar formalmente la culpabilidad penal en esta etapa. Las autoridades han enfatizado que el médico forense aún no ha determinado la causa ni la forma de la muerte y que el caso permanece abierto y activo.

En noviembre de 2025, el Departamento de Policía de Los Ángeles obtuvo una orden judicial que impedía la divulgación de las conclusiones detalladas del médico forense relacionadas con el caso, incluyendo la causa de la muerte y los resultados de la autopsia. La policía afirmó que la retención de datos se solicitó para proteger la integridad de la investigación y garantizar que los detectives recibieran información confidencial antes de que se hiciera pública. El médico forense cuestionó públicamente el uso de dicha retención, calificándola de "prácticamente inaudita" y advirtiendo contra la posibilidad de socavar la transparencia.

Fuentes familiarizadas con la investigación la han caracterizado como una posible investigación de homicidio, aunque esta clasificación no ha sido confirmada oficialmente por el Departamento de Policía de Los Ángeles en declaraciones públicas. Fuentes anónimas citadas por varios medios sugieren que los investigadores consideran a Burke sospechoso y creen que Rivas Hernández podría haber fallecido en la primavera de 2025, con posible asistencia para la eliminación de los restos.

La cooperación de Burke con los detectives ha sido descrita de manera inconsistente en los informes de los medios: algunas fuentes policiales indican un comportamiento poco cooperativo y los representantes de Burke afirman una cooperación total.

Reacción de la comunidad y escrutinio legal

La reacción pública ha sido rápida y apasionada. Las comunidades en línea y los grupos de defensa han criticado la aparente falta de rendición de cuentas y transparencia, especialmente dada la naturaleza inquietante de la evidencia que está surgiendo.

so you mean to tell me D4vd had a burn cage that can incinerate bones in his possession on top of having a dead CHILD in his trunk and hes still not fucking arrested? pic.twitter.com/pZjyU9QMfJ — abagaiL (@rebreakings) December 17, 2025

Los comentarios en redes sociales reflejan una confusión y frustración generalizadas ante la ausencia de cargos formales, y muchos cuestionan las prioridades de la fiscalía y la investigación. Foros independientes en línea han especulado sobre el motivo y las pruebas, aunque estas discusiones no tienen una relación oficial con los hechos de la investigación.

Every month they find a new "body dismembering and burning machine" in D4vd's house bought under his name and hes still just walking around free https://t.co/3NoFyrSuz2 — Infernodan (@infernodan) December 17, 2025

Las organizaciones de defensa de las víctimas han expresado su preocupación por la gestión del caso por parte de las autoridades, en particular por la demora en una explicación pública clara de las pruebas y los pasos procesales. Algunos comentaristas han comparado el proceso legal desfavorablemente con las expectativas públicas de una acción rápida en casos que involucran a menores y posibles conductas delictivas.

Al mismo tiempo, la decisión de no presentar cargos está sujeta a un escrutinio legal más amplio. Según la ley de California, la ausencia de una causa de muerte confirmada o un cronograma claro dificulta los esfuerzos de los fiscales por presentar cargos graves.

El descubrimiento del incinerador ha intensificado los reclamos de transparencia y un mayor análisis forense. Sin embargo, con registros médicos y de investigación cruciales bajo secreto judicial, el plazo para la posible imputación de cargos sigue siendo incierto. Las autoridades sostienen que el progreso continúa y que la divulgación prematura de detalles sensibles podría poner en peligro la investigación en general.

D4vd permanece sin carga.