Jessica Mulroney, que alguna vez fue un rostro familiar al lado de Meghan Markle, enfrenta un doloroso revés público dentro de su propia y famosa familia.

La estilista canadiense ha quedado fuera de la tarjeta navideña de la familia Mulroney, una decisión que, según las fuentes, indica un congelamiento profundo tras su reciente separación de su esposo Ben Mulroney, el hijo del difunto ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney.

La tarjeta navideña, enviada por Mila Mulroney a amigos y familiares de todo el mundo, presentaba a 19 miembros de la familia reunidos.

Ben Mulroney apareció con los tres hijos de la pareja —los gemelos adolescentes Brian y John, y su hija de 12 años, Ivy—, pero Jessica estaba notablemente ausente. Para muchos allegados a la familia, la omisión fue más elocuente que las palabras.

El desaire se produce después de que Jessica y Ben se separaran silenciosamente a principios de este verano después de 16 años de matrimonio.

La ruptura se mantuvo en secreto hasta que surgieron los rumores en julio. Según fuentes, la situación se ha vuelto tensa, y los familiares están descontentos con la difusión de la noticia.

Una fuente cercana dijo que la familia se había frustrado y creía que la separación conduciría a un divorcio difícil.

Según PageSix , Jessica no ha comentado públicamente sobre la ruptura familiar ni la tarjeta navideña. No se respondió a una solicitud de comentarios.

La separación marca otro cambio importante en un año ya lleno de pérdidas para Jessica.

En un tiempo estuvo estrechamente vinculada a Meghan Markle, siendo su estilista y mejor amiga durante los años en que Meghan filmó "Suits" en Toronto.

Su vínculo era tan fuerte que los hijos de Jessica jugaron papeles clave en la boda de Meghan con el príncipe Harry en 2018.

Sus hijos gemelos llevaron el velo de Meghan, mientras que su hija Ivy sirvió como niña de las flores junto a la princesa Charlotte.

Meghan Markle’s former BFF Jessica Mulroney formally iced out of family dynasty in most savage way https://t.co/2bfFknxWbp pic.twitter.com/JtYAEiqlhD — Page Six (@PageSix) December 16, 2025

Jessica Mulroney pierde papeles en televisión

Esa amistad terminó en 2020 después de que Jessica fuera acusada por la bloguera Sasha Exeter de mostrar "privilegio blanco clásico" durante el movimiento Black Lives Matter.

La controversia le costó a Jessica varios trabajos de alto perfil, incluidos papeles en televisión tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Aunque Jessica insistió más tarde que ella y Meghan todavía eran cercanas, las dos no han sido vistas juntas públicamente en años.

Ahora, la exclusión familiar se suma a sus desafíos. Fuentes dicen que Jessica ha sido vista asistiendo a eventos sola y ya no lleva su anillo de bodas, informó People .

Una fuente la describió como triste pero aliviada de finalmente tener claridad sobre su matrimonio.

A pesar de los contratiempos, Jessica sigue activa en línea, compartiendo contenido de moda y fitness con sus numerosos seguidores.