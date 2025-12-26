La saga de La Guerra de las Galaxias es una de las franquicias más queridas en la industria del entretenimiento, y son múltiples los proyectos que se han anunciado recientemente para expandir su universo.

Si bien los respectivos desarrolladores o equipos detrás de estos proyectos no revelaron muchos detalles, ComicBook Gaming dijo que aún así vale la pena entusiasmarse, ya que todos conducen a la expansión de la franquicia.

'Star Wars: El destino de la Antigua República'

El juego Star Wars: Fate of the Old Republic se dio a conocer durante la reciente entrega de The Game Awards y es el sucesor espiritual de Star Wars: Knights of the Old Republic.

Popularmente conocido como KOTOR, uno de los nombres más importantes asociados a este desarrollo, Casey Hudson, quien es el director del juego original, está liderando el desarrollo de este nuevo juego.

Su avance se dio a conocer durante The Game Awards y presentó a los fanáticos a un nuevo personaje sin nombre que es otro usuario de la Fuerza.

El juego será un nuevo RPG para un solo jugador que ofrecerá a los usuarios una intensa experiencia de combate. Según se informa, les dará la oportunidad de elegir su camino.

Dicho esto, no se confirmó mucho detrás del juego, solo que está en desarrollo temprano y está bajo Arcanaut Studios en lugar de BioWare.

Se espera que el juego tarde años en completarse.

'Star Wars: Corredor Galáctico'

Otra entrada en la franquicia Star Wars revelada a través de los recientes The Game Awards es Star Wars: Galactic Racer, otro juego de carreras de acción ambientado en el mundo de la icónica franquicia.

Esta nueva versión del juego de carreras de La Guerra de las Galaxias está siendo desarrollada por Fuse Games y se centra en un nuevo personaje llamado Shade. Además del modo historia, Star Wars: Galactic Racer también ofrecerá un modo multijugador competitivo donde los jugadores construirán sus vainas de carreras y lucharán entre sí para dominar la clasificación.

El tráiler mostró la primera ubicación del juego: Jakku, el planeta desértico ficticio de la franquicia donde creció Rey.

Si bien Rey no apareció en el tráiler, una cara familiar de la franquicia sí apareció en el tráiler, y es Sebulba, el cruel Dug de Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma.

'Star Wars: La sombra de Maul'

Por último, el año que viene se estrena una nueva miniserie de cómics titulada La Sombra de Maul, que explorará las consecuencias de la Orden 66, o la masacre Jedi. Como su nombre indica, estará protagonizada por Darth Maul.

Este cómic de cinco números, escrito por Benjamin Percy y con arte de Madibek Musabeckov, se lanzará por primera vez el 4 de marzo de 2026 y se sumergirá en una nueva historia protagonizada por el refugio criminal Janix, y luego se conectará con la próxima serie Darth Maul que se transmitirá en Disney+.