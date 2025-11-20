El próximo libro infantil de Sarah Ferguson ha sido retirado de la publicación a medida que crece la polémica en torno a su exmarido Andrew Mountbatten-Windsor.

El libro, titulado "Flora y Fern: "Bondad en el camino", estaba originalmente programado para su lanzamiento el 9 de octubre antes de ser pospuesto al 20 de noviembre. Ahora, múltiples fuentes internas de la industria editorial dicen que no se publicará.

Una fuente declaró al Daily Mail que el libro "no se está retrasando, lo están destruyendo", y añadió: "Nadie va a querer comprarlo".

Las firmas de libros y los eventos en las tiendas planeados para Ferguson también fueron cancelados, lo que obligó a las librerías a reembolsar a los clientes.

Otro librero calificó la situación de "desastre" y dijo que el título era "irrecuperable", especialmente porque la portada todavía identifica a Ferguson como "Duquesa de York", un título que ya no tiene derecho a usar.

La decisión de cancelar el libro se produce en un momento en que Ferguson, de 66 años, se enfrenta a intensas críticas públicas relacionadas con su larga asociación con Jeffrey Epstein.

A principios de este mes, el rey Carlos III despojó oficialmente a Andrés —anteriormente duque de York— de sus títulos restantes debido a su conexión con el delincuente sexual ya fallecido.

Tras la revocación de sus títulos, Andrew es conocido ahora simplemente como Andrew Mountbatten-Windsor. Ferguson también perdió su título de duquesa y se ha visto obligada a abandonar Royal Lodge, la residencia que compartió con Andrew durante décadas.

Las organizaciones benéficas abandonan a Sarah Ferguson

Ferguson ha escrito más de 50 libros desde 1994, incluyendo memorias y títulos infantiles populares como "Budgie, el pequeño helicóptero".

Su último relato, que gira en torno a dos conejos que aprenden sobre la bondad en una gran ciudad, prometía consolidar su larga trayectoria como escritora. En cambio, se ha convertido en otra víctima del escándalo que continúa.

La reacción se intensificó después de que resurgieran correos electrónicos antiguos en los que Ferguson se disculpaba con Epstein y lo llamaba "querido Jeffrey".

Anteriormente había reconocido haberle pedido dinero prestado para pagar deudas. Varias organizaciones benéficas rompieron rápidamente sus vínculos con ella tras la renovada atención mediática.

Los problemas legales de su exmarido no han hecho más que agravar la situación. Virginia Giuffre, a quien Epstein traficó, acusó a Andrés de agresión sexual.

Él negó las acusaciones, pero pagó una indemnización multimillonaria. Amigos de Ferguson declararon a Page Six que ahora están "más preocupados por Sarah que por Andrew", describiéndola como "al límite de sus fuerzas".