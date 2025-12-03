La denuncia penal presentada en Tailandia por el ejecutivo de concursos tailandés Nawat Itsaragrisil contra la ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch Fernández de México, agrega una nueva capa a la montaña de escándalos que rodean el concurso de belleza este año, e implica no solo una multa, sino años de prisión.

Según un comunicado oficial compartido por Miss Universo Tailandia y Miss Grand International, "el Sr. Nawat Itsaragrisil presentó formalmente una denuncia penal contra la Sra. Fátima Bosch Fernández en Tailandia el 12 de noviembre de 2025".

La denuncia se centra en las declaraciones públicas de Bosch sobre un enfrentamiento ahora infame durante la semana del concurso de belleza en Bangkok, y pone a la industria mundial de la belleza bajo una lupa aún mayor. El episodio también se transmitió en vivo por Facebook.

@jecryferrer98 BREAKING NEWS MISS UNIVERSE 2025 What no one expected just happened in Thailand Mr. Nawat Itsaragrisil, director of Miss Grand International, publicly lashed out at Fatima Bosh and the Miss Universe Mexico organization, generating a strong controversy during the band imposition event. Facing tension, Nawat decided to withdraw from the event, while several female candidates opted to leave the ceremony in disagreement with the incident. If it were not enough, the current Miss Universe, Victoria, would have also shown her annoyance at the situation, making it clear that this was completely out of control. Social networks are exploding with reactions, and the public is demanding an official response from the organizations involved. & #MissUniverse2025 #fyp #MissUniverseMexico #BreakingNews #MissUniverseThailand ♬ original sound - Jhake ♋️ - Jhakey ♋️

Nawat es un reconocido empresario tailandés y figura destacada en concursos de belleza. Es presidente de Miss Grand International y presidió el comité organizador de la 74.ª edición de Miss Universo, celebrada este año en Bangkok.

Durante un evento previo al concurso el 4 de noviembre, confrontó a la entonces Miss México, Fátima Bosch, frente a otras concursantes y cámaras, acusándola de no publicar suficiente contenido promocional sobre Tailandia. El video del intercambio muestra a Bosch visiblemente molesto mientras la regaña y ordena al personal de seguridad que la saque de la sala, lo que provocó la salida de varias concursantes y la condena pública del presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, quien ahora enfrenta graves cargos en México.

En los días siguientes, Bosch declaró a los medios que la había llamado "tonta" y que se sentía humillada y asustada, presentando su reacción como una muestra de dignidad y respeto.

Nawat le dice “tonta” a México.



“Realmente amos Tailandia, los respeto a todos, pienso que son personas increíbles. Pero lo que director acaba de hacer no es respetuoso, me llamo ‘tonta' porque tiene problemas con la organización”. #MissUniverse2025 #The74thMissUniverse pic.twitter.com/TtLn4Inx8w — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 4, 2025

La nueva denuncia de Nawat intenta dar vuelta esa narrativa.

En una declaración detallada publicada a través de Miss Universo Tailandia y repetida en varios medios, su equipo insiste en que nunca usó la palabra "tonto" ni "imbécil". En cambio, afirman que usó la palabra "daño" en una frase torpe que pretendía advertir a Bosch sobre las consecuencias con su director nacional, algo que, según afirman, está respaldado por grabaciones de audio.

El comunicado acusa a Bosch de retirarse y luego hacer acusaciones falsas ante los medios, y de seguir tergiversando el incidente y difamando repetidamente al Sr. Nawat en diversos medios, incluso después de convertirse en Miss Universo. Advierte que si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley.

Hasta el momento, Bosch no ha respondido públicamente a la denuncia penal. En una entrevista reciente con Nightline de ABC, defendió su victoria ante los rumores de fraude y reiteró que se enfrentó a lo que consideró una humillación, afirmando que su dignidad importaba más que cualquier corona.

¿Qué significa una denuncia penal en Tailandia?

Esto no es solo un simple tirón de orejas. En Tailandia, la difamación es un delito penal según los artículos 326 a 328 del Código Penal. Una persona declarada culpable puede enfrentarse a hasta dos años de prisión y multas de hasta 200.000 baht (aproximadamente entre 5.500 y 6.400 dólares estadounidenses) por cada cargo.

La difamación criminal se utiliza con frecuencia en el país, no sólo en disputas locales sino también en casos transfronterizos y de alto perfil, lo que según grupos de derechos humanos puede tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión.

En este caso, el equipo de Nawat dice que la denuncia fue presentada ante las autoridades tailandesas el 12 de noviembre, menos de diez días después del enfrentamiento y más de una semana antes de que Bosch fuera coronada Miss Universo 2025 el 21 de noviembre en Bangkok.

Esta medida legal es sólo el último capítulo de lo que algunos medios tailandeses e internacionales han llamado una edición de "doble desastre" de Miss Universo, con una redada policial por supuestas promociones de juegos de azar ilegales y el enfrentamiento entre Bosch y Nawat ocurridos con 48 horas de diferencia.

Tras hacerse viral el video del enfrentamiento, el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, anunció sanciones que limitan la participación de Nawat en la competencia, calificando su comportamiento de "agresión pública" que humilló a Bosch y violó los valores de la organización.

A pesar de la turbulencia, Bosch ganó la corona de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en obtener el título en esta década y en un símbolo de resiliencia para muchos fans que la vieron como víctima de acoso público. Al mismo tiempo, se convirtió en el foco de teorías conspirativas sobre presunto fraude electoral y vínculos comerciales, lo cual ella ha rechazado públicamente como una "campaña de odio".