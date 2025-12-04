La actriz So Joo Yeon estalló en llanto inesperadamente al compartir su conexión con el próximo drama de tvN "Pro Bono" en una conferencia de prensa. La artista estaba acompañada de su director Kim Sung Yoon y los miembros del elenco Jung Kyung Ho, Lee Yoo Young, Yoon Na Moo, Seo Hye Won y Kang Hyung Seok.

La estrella declaró a la publicación Allkpop : "'Pro Bono' encarna el espíritu de 'sin embargo'. Para quienes se preguntan: '¿Qué diferencia puede marcar alguien como yo?', el drama transmite el mensaje: 'Aunque sea solo yo, puedo actuar y cambiar este mundo'".

En cuestión de minutos, la actriz se derrumbó visiblemente. Secándose las lágrimas, añadió: "Mientras trabajaba en Pro Bono, lloré más", mostrando el impacto personal que el proyecto tuvo en ella.

Ella ofrece una introducción neutral para expresar su agradecimiento al director. So Joo Yeon continuó: "Me sentí muy reconfortada durante el rodaje de este drama. El director Kim Sung Yoon realmente se sintió parte del equipo. Cuidó con esmero a cada personaje e hizo que el proceso fuera agradable. Realmente quería expresarle mi gratitud en público".

"Pro Bono" sigue la historia de Kang Dawit, interpretado por Jung Kyung Ho, un juez esnob obsesionado con el éxito que se convierte en abogado de interés público. Dawit es relegado a un equipo de servicio público sin ingresos dentro de un importante bufete de abogados, donde se enfrenta a complejos desafíos humanos y legales.

La serie fusiona el drama de interés humano y el drama legal, mostrando cómo la gente común puede actuar con sentido incluso en circunstancias limitadas, según Allkpop. La historia se centra en el trabajo en equipo, el desarrollo personal y las decisiones morales que toman los abogados de interés público.

Los fanáticos que han seguido al elenco pueden esperar ver el drama en tvN (tvN) a partir del 6 de diciembre a las 9:10 p.m. "Espero que este tema de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas resuene en muchas personas, ya que he disfrutado mucho tratando de retratar algunos de estos elementos".

El público siente curiosidad por saber cómo se desarrollará el viaje de cada personaje, sus luchas personales y sus problemas éticos, y cómo se incorporará al programa el mensaje general sobre tomar acción por uno mismo a medida que se acerca su estreno.

