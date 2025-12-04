Thomas Markle Jr., el hermano mayor de Meghan Markle, le ha mandado un mensaje desesperado a la duquesa de Sussex en nombre del padre de ambos, quien permanece en la unidad de terapia intensiva en un hotel en las Filipinas.

"Mi único deseo es que Meghan le muestre compasión a mi padre. Está luchando por su vida", declaró Thomas Jr., según Daily Mail.

La distanciada relación entre Meghan y su papá, Thomas Markle Sr., llegó a un punto crítico durante las semanas previas a su boda con el príncipe Harry, en mayo de 2019, cuando pareció venderle declaraciones contra su hija a medios de chismes.

Actualmente, Markle Sr., de 81 años, permanece en cuidados intensivos tras un episodio médico grave y potencialmente mortal que requirió cirugía inmediata. Según informes, fue operado durante tres horas el miércoles. Según informó su hijo, ahora espera por un segundo procedimiento para eliminar un coágulo de sangre.

Thomas Markle Jr., el cuidador principal de su papá, está convencido de que su padre permanecerá en el centro durante mucho tiempo. También afirmó que el patriarca Markle tendrá una recuperación agotadora.

Markle Jr. pide compasión a Meghan

El estado crítico de Thomas Markle Sr. impulsó a su hijo a contactar a Meghan Markle. La ex actriz ha estado distanciada de su padre desde que se casó con el príncipe Harry. Sin embargo, su hermano mayor espera que su familia pueda dejar de lado sus diferencias ante la delicada condición de su padre.

El hermano de Meghan es consciente de su compleja relación, pero aún espera que esta vez Meghan reconozca la gravedad de la situación y contacte a su padre. Thomas Jr. también mencionó su nueva serie de Netflix, "With Love, Meghan".

"Le pediría a Meg que, en una semana en la que estrena un programa de televisión sobre el poder del amor y la familia, se acerque a nuestro padre", añadió Thomas Jr. "Tiene que empezar a mostrar la compasión que predica".

La crisis de salud de Thomas Sr. a lo largo de los años

Thomas Markle Sr. ha padecido varias enfermedades a lo largo de los años, probablemente debido a su edad. En 2018, días antes de la boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry, se sometió a una cirugía de corazón debido a un infarto.

En ese momento, Thomas Sr. todavía mantenía correspondencia con Meghan, quien inicialmente esperaba que él la acompañara hasta el altar.

Sufrió un derrame cerebral grave en 2022. Fuentes cercanas a Meghan afirmaron que ella lo contactó en privado. Sin embargo, sus hermanos argumentaron que no ha tenido contacto directo con su padre desde la boda real.

La pelea de Meghan con su padre distanciado

Meghan Markle había hablado con cariño de su padre en entrevistas anteriores. Sin embargo, su relación se rompió después de que él colaborara con los paparazzi para editar fotos suyas preparándose para la boda real.

Se vendieron a la prensa fotos de Thomas Markle padre tomándose las medidas para un traje y leyendo un libro sobre Gran Bretaña. El Palacio consideró la medida una grave violación de la privacidad.

Cuando estalló el escándalo, Thomas Sr. anunció que se saltaría el gran día de su hija por razones de salud, lo que generó otra ronda de cobertura mundial pocos días antes de la boda del duque y la duquesa de Sussex.

Meghan ha estado distanciada de toda su familia paterna. Esta ha hablado constantemente en su contra en sus entrevistas, lo que ha intensificado la división familiar.

La crisis actual plantea ahora la profunda pregunta de si el miedo a una pérdida permanente podrá finalmente ablandar el corazón de Meghan y sanar la discordia familiar de siete años.