La Casa Blanca eliminó silenciosamente un video de las redes sociales que incluía la canción Juno de Sabrina Carpenter después de que la cantante los instara a hacerlo.

El video en cuestión, publicado originalmente en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, mostraba imágenes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo, esposando y persiguiendo a inmigrantes. Mientras todo esto ocurría, la canción de Carpenter sonaba de fondo.

Acompañaba la publicación el siguiente texto: "¿Alguna vez has probado esto? ¡Adiós!", haciendo referencia a la letra de la canción. Muchos consideraron que la combinación de música animada con imágenes violentas de agentes de inmigración era insensible y explotadora.

Sabrina Carpenter contraataca

Poco después de publicarse la publicación, Carpenter recurrió a X para denunciar el video. Su respuesta fue directa y firme: "Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos".

Su condena provocó críticas generalizadas a la decisión de la administración de utilizar su música, y muchos la aplaudieron por rechazar públicamente la asociación.

Varios fans de Carpenter la apoyaron, afirmando que la Casa Blanca debería ser demandada por derechos de autor. Otros también instaron a la artista a demandar a Donald Trump .

"Gracias por tener agallas. Porque hay otra chica que simplemente les permite usar su música, pero odia que la llamen Maga", comentó una fan.

"Ella, Olivia y Billie están en el lado correcto de la historia. Lamento decírselo, pero nuestra nueva generación de estrellas del pop es más valiente y se expresa mejor sobre los problemas sociales que las estrellas del pop de antes", escribió otra persona.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Sabrina Carpenter recibe críticas

Por otro lado, algunos partidarios de Trump también criticaron a Carpenter por supuestamente apresurarse en sus juicios. Cuestionaron su decisión de calificar el video de la Casa Blanca de malvado e inhumano.

"Sabrina, te apresuraste a calificar un video de malvado e inhumano, pero no has mostrado ningún interés en las mujeres estadounidenses asesinadas por inmigrantes ilegales. Su sufrimiento nunca te hace hablar. Ese tipo de indignación selectiva expone tu vacía brújula moral...", escribió el crítico.

"Usaste una Iglesia Católica para grabar un video musical lleno de insinuaciones sexuales, y luego te defendiste afirmando que 'Jesús también era carpintero'. No tienes derecho a llamar a las cosas malas o repugnantes", comentó otra persona.

Otros artistas se han mostrado en contra

Carpenter no es la única que ha expresado su desdén por el uso de su música original por parte de la Casa Blanca. En el pasado, un número creciente de artistas también han compartido opiniones similares sobre el uso no autorizado de su música, especialmente en temas controvertidos.

En noviembre, Olivia Rodrigo criticó duramente a la Casa Blanca por usar su canción "All American Bitch" en un video sobre migrantes. En sus redes sociales, la cantante filipina instó a la Casa Blanca a no usar nunca sus canciones para promover su propaganda racista y de odio.

La cantante de Hold My Hand , Jess Glynne, no dudó en criticar a la Casa Blanca por la elección musical en uno de sus videos enfocados en el ICE. Al enterarse de que su música se había usado en el clip, declaró públicamente que no estaba contenta.