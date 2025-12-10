A medida que la adaptación de acción real de Enredados continúa la producción después de una pausa temporal a principios de 2025, han circulado rumores en línea sobre qué actriz está considerando Disney para el papel principal de Rapunzel, mientras el estudio avanza con la adaptación de sus clásicos animados y, según se informa, se encuentra en desarrollo temprano.

Se espera que la película de acción real siga la historia de Rapunzel, una joven con una larga cabellera mágica y capaz de sanar. Establece un vínculo improbable con Flynn Ryder, un ladrón buscado, quien se topa con la torre de Rapunzel, un lugar del que nunca se le ha permitido salir. La película animada original, estrenada en 2010, recaudó más de 590 millones de dólares en todo el mundo.

La película será dirigida por Michael Gracey, mejor conocido por The Greatest Showman, con el guión escrito por Jennifer Kaytin Robinson.

Las actrices que se rumorea que son las principales opciones de Disney para el papel de Rapunzel, según lo informado por Nexus Point News , son Sadie Sink, McKenna Grace, Emma Myers, Isabel May y la más reciente incorporación a la lista, Freya Skye, y aquí está el motivo por el cual los fanáticos creen que Disney podría estar considerándolas para el icónico papel.

Sadie Sink

Sadie Sink ha ganado una gran popularidad a través de su papel destacado como Max en Stranger Things y ha pasado el año pasado filmando la colaboración de Disney y Sony Spider-Man: Brand New Day .

Anteriormente también protagonizó O'Dessa de Searchlight Pictures, que se estrenó a principios de este año en Hulu.

Nexus Point News señala que la presencia actual de Sink dentro de la "órbita" de Disney agrega peso a la idea de que podría ser considerada para uno de los papeles de princesa más icónicos del estudio.

Sink también cuenta con una sólida trayectoria en Broadway, habiendo interpretado a Annie en Annie (2012-2014) y a una joven reina Isabel II en The Audience (2015).

Recientemente regresó a Broadway en la obra de 2025 John Proctor Is the Villain , protagonizada por Shelby Holcomb.

Muchos fanáticos creen que ella es muy adecuada para el papel y citan su experiencia en Broadway y su habilidad para el canto como razones por las que podría interpretar con éxito a Rapunzel.

McKenna Grace

El nombre de Grace también ha sonado como la persona considerada para el papel. Este año, Grace ha aparecido en Five Nights at Freddy's 2 y Regretting You , y recientemente terminó de rodar Sunrise on the Reaping , la esperadísima precuela de Los Juegos del Hambre.

Dada su apariencia juvenil, la mayoría de los estudios le dieron papeles que requerían interpretar versiones jóvenes, especialmente personajes rubios.

También trabajó anteriormente con Disney, interpretando a una joven Carol Danvers en Capitana Marvel .

Visualmente, se asemeja mucho a las interpretaciones tradicionales de Rapunzel, lo que lleva a muchos a describirla como la persona ideal para el papel. Además, la joven actriz es cantautora.

Emma Myers

Myers ha obtenido un amplio reconocimiento por su papel de Enid Sinclair en el éxito mundial de Netflix Wednesday , donde rápidamente se convirtió en una favorita de los fanáticos.

A este éxito le siguió un papel en la adaptación de Netflix de A Good Girl's Guide to Murder y también protagonizó A Minecraft Movie .

Aunque no hay clips disponibles públicamente que muestren a Myers cantando, Disney podría estar considerándola para Rapunzel basándose en sus fuertes habilidades de actuación.

Isabel May

May es mejor conocida por sus papeles en las series de Taylor Sheridan de 1883 y 1923 y aparecerá en Scream 7 como la hija de Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell.

Los informes indican que May tiene inclinaciones musicales y toca el piano, pero no hay ningún registro público verificado de que cante profesionalmente.

Freya Skye

Freya Skye, la actriz de Zombies 4 , es la última actriz que se suma a la rumoreada elección de Disney para interpretar a Rapunzel, según informa The Express Tribune . La reciente actividad en línea del director de cine Michael Gracey parece indicar a quién están considerando para interpretar a Rapunzel.

El director ha seguido recientemente a Skye, que tiene experiencia tanto en canto como en actuación, cualidades que la gente cree que son necesarias para conseguir el papel principal de la película animada de 2010.

Skye hizo su debut cinematográfico en Zombies 4: Dawn of the Vampires en julio de 2025 y apareció como Piper en la segunda temporada de Wizards Beyond Waverly Place .

Sus créditos como cantante se extienden a lo largo de más de una docena de sencillos, lo que añade más peso a las predicciones de que podría estar bajo consideración para Rapunzel.

Además, se informa que Scarlett Johansson está "en conversaciones" para unirse al elenco de Enredados , asumiendo potencialmente el papel de Madre Gothel, la antagonista central de la historia.

Por ahora, todo esto sigue siendo especulación y puros rumores, ya que no ha habido declaraciones ni informes oficiales que confirmen que alguna de estas cinco actrices interpretará a Rapunzel. Los fans tendrán que esperar con paciencia para más anuncios.