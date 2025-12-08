Los fanáticos están entusiasmados con un posible romance entre las estrellas de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, Sadie Sink y Finn Wolfhard, provocado por ediciones virales de los fanáticos que vinculan a los dos.

La especulación en redes sociales se intensifica, pero ¿qué está pasando realmente? Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora, incluyendo la verdad sobre sus respectivas relaciones.

Ediciones de fans: Sadie y Finn están saliendo

Un video editado por un fan de Sadie Sink y Finn Wolfhard, protagonistas de Stranger Things, en TikTok se ha vuelto viral. La usuaria de TikTok @fadietruther publicó el video, que ya acumula 8,9 millones de visualizaciones, 1,5 millones de "me gusta", más de mil comentarios y más de cien mil marcadores.

El vídeo recopila momentos tiernos e interacciones entre ambos de una entrevista promocional de la serie.

El título superpuesto dice: "Gaten definitivamente sabe algo...", resaltando cómo Gaten Matarazzo miró a la pareja durante la entrevista, lo que generó más especulaciones.

El clip está ambientado en la canción de Olivia Dean 'So Easy (To Fall In Love)', una canción que se usa a menudo en TikTok para enfatizar momentos románticos o lindos.

Un momento en particular cautivó a los internautas. Durante una entrevista de Etalk , Finn respondía una pregunta mientras Sadie, sentada cerca, se esforzaba por observarlo. Finn se dio cuenta y la miró, diciendo "Hola" con una voz adorable.

Comentarios de los fans sobre las especulaciones

Los comentarios bajo el video son abrumadoramente positivos. Un fan escribió: "No suelo hacer shippeos con nadie, pero Finn y Sadie son tan lindos".

Otro agregó: "Amigo, Finn y Sadie tienen tanta química que hay que estudiarlos".

Algunos fans incluso hicieron afirmaciones no verificadas: "¿Estamos olvidando que en realidad salieron por un tiempo? 😭"

Otros se centraron en las reacciones de Gaten: "Gaten y Finn vivieron juntos esta temporada, así que tiene sentido que él lo sepa".

Otro comentó: "Dios mío, es tan obvio, Finn y Sadie son Jake Peralta y Amy Santiago y Gaten es su Charles".

"El pequeño "heyyy" — definitivamente le gusta, esa voz era algo 😭", señaló un fan, refiriéndose al adorable "Hey" de Finn.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios simplemente resaltan lo lindos que son ambos cuando interactúan.

La verdad y los estados de relación individuales

En 2022, Sadie y Finn fueron vinculados por rumores que apuntaban a una relación romántica. Según TikTok, la pareja estaba enamorada, o al menos eso afirmaban las publicaciones.

Sin embargo, estas fueron completamente infundadas, dejando a los fanáticos frustrados por la propagación de información errónea: "TikTok miente todo el tiempo, Sadie y Finn nunca salieron y solo está difundiendo rumores falsos", escribió un fan.

Otros instaron al público a respetar la privacidad del elenco, señalando que la especulación les dificulta interactuar naturalmente en el set.

Mientras tanto, Finn, en una entrevista de 2025 con Cosmopolitan , describió al elenco como "como una familia".

Incluso recordó un momento después del rodaje final en el que le preguntó a Sadie: "¿Seguirá siendo así de triste?", a lo que ella supuestamente respondió: "Solo dale unos días. Estarás bien".

También explicó que, si bien no se envían mensajes de texto a diario, el vínculo sigue siendo fuerte y existe un apoyo mutuo similar al de una familia.

Cosmopolitan también confirmó que tanto Sadie como Finn están solteros. Finn dijo que quiere explorar su crecimiento personal antes de comprometerse en una relación.

"Cosas que me he perdido a nivel de desarrollo, preguntas que tengo sobre mí mismo y que me gustaría experimentar o responder antes de lanzarme a una relación comprometida", dijo Finn.

Si bien Sadie siempre ha mantenido su vida amorosa en privado, lo que significa que es poco probable que los fanáticos sepan si está saliendo con alguien.

Aunque los fans no se cansan de sus adorables interacciones, lo cierto es que Sadie y Finn son solo buenos amigos. Al final, todo son especulaciones y ediciones de los fans que emparejan a los coprotagonistas.

Por ahora, el verdadero romance para disfrutar es el que comparten con sus fans a través de Stranger Things y esos momentos memorables en pantalla.