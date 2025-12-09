La polémica batalla del Príncipe Harry por la protección policial armada en Gran Bretaña ha vuelto a ser el centro de atención después de que los funcionarios ordenaran una nueva revisión de seguridad que podría determinar si nuevamente se le concede protección total financiada por los contribuyentes durante sus visitas al Reino Unido.

Sin embargo, la medida ha provocado una reacción significativa entre los británicos, muchos de los cuales expresan indignación ante la perspectiva de pagar para proteger a un príncipe que ha renunciado a sus deberes reales pero aún exige seguridad financiada por el Estado.

Fuentes confirmaron a BBC News que el comité de Protección de la Realeza y Figuras Públicas, conocido como Ravec, ha ordenado a su Junta de Gestión de Riesgos que realice una reevaluación completa del nivel de amenaza del duque de Sussex por primera vez en casi seis años.

La revisión sigue a la derrota legal de Harry en mayo, cuando fracasó en su intento ante la Corte Suprema de restaurar la protección policial armada las 24 horas que se eliminó después de que renunció como miembro de la realeza en 2020 y se mudó a los Estados Unidos con su esposa Meghan y sus hijos Archie y Lilibet.

"No puedo traer a mi familia de vuelta a Gran Bretaña"

En una entrevista con la BBC tras el fallo, el duque dijo que se sentía incapaz de regresar al Reino Unido con su familia porque no podía garantizar su seguridad.

"No puedo imaginar un mundo en el que pudiera traer a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido en este momento", dijo, describiendo el fallo como "devastador".

Los abogados de Harry argumentaron que Ravec no reevaluaron adecuadamente los riesgos que enfrentó cuando se le redujo la seguridad, alegando que fue objeto de un trato injusto. Los jueces rechazaron las acusaciones y dictaminaron que el proceso de toma de decisiones fue legal.

Un juez de alto rango dijo que el "sentido de agravio" del duque no constituía motivo para una apelación exitosa, confirmando que su protección se seguiría aplicando caso por caso en lugar de estar garantizada automáticamente, a diferencia de la seguridad brindada a los miembros de la realeza trabajadores de alto rango.

Lo que está en juego emocionalmente para el Rey

La nueva revisión está recopilando evidencia de la policía, funcionarios del gobierno y representantes de Harry y se espera que concluya el próximo mes.

Esto conlleva importantes implicaciones emocionales para la Familia Real. El rey Carlos no ha visto a sus nietos desde junio de 2022, cuando Archie y Lilibet visitaron Gran Bretaña para las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II .

Harry, un ex piloto de helicóptero Apache que sirvió en Afganistán , era considerado anteriormente una de las figuras públicas de mayor riesgo del país, junto con la fallecida reina Isabel II y el primer ministro.

Los británicos se rebelan contra la "factura del contribuyente"

Sin embargo, la noticia de la nueva evaluación de seguridad ha desatado una ola de ira pública en línea, y muchos británicos se preguntan por qué los contribuyentes deberían pagar el costo de proteger a un príncipe que ahora vive un estilo de vida de lujo en California.

La reacción en las redes sociales y los comentarios públicos han estado dominados por quejas sobre la relación calidad-precio, con los críticos señalando la riqueza de Harry y sus lucrativas ganancias mediáticas como evidencia de que podría financiar fácilmente su propia seguridad.

Tras publicar sus exitosas memorias, Spare, y firmar acuerdos multimillonarios en Estados Unidos, muchos sostienen que el duque ya no representa al público ni sirve a la nación y, por lo tanto, no debería beneficiarse del apoyo de los contribuyentes.

Pide que Harry pague su propio camino

La cuestión se ha convertido rápidamente en un punto álgido del debate nacional sobre el privilegio real y la responsabilidad.

El presentador de radio de LBC, Iain Dale, planteó la siguiente pregunta directamente a los oyentes: "¿Debería el contribuyente británico pagar la seguridad del príncipe Harry y su familia si visitan el Reino Unido?"

Un analista de defensa del Reino Unido y colaborador de la BBC captó gran parte del sentir público al decir: "No me gusta que el contribuyente financie la seguridad del príncipe Harry. ¿Qué hace por el Reino Unido? Nada. Debería financiarla él mismo".

¿Qué pasa después?

El Ministerio del Interior insiste en que las medidas de seguridad de Gran Bretaña son "rigurosas y proporcionadas", pero se niega a hacer comentarios sobre individuos específicos por razones de seguridad.

Los funcionarios ahora evaluarán la evidencia antes de decidir si Harry debería nuevamente calificar para protección policial total, o si los acuerdos ad hoc actuales deberían permanecer vigentes.

Para el duque, la revisión ofrece la esperanza de que finalmente pueda sentirse lo suficientemente seguro como para regresar a Gran Bretaña con su familia.

Para los críticos, representa el último ejemplo de un miembro de la realeza mimado que pide al país que financie una elección de estilo de vida que él mismo hizo.

A medida que se acerca la decisión, la disputa ha reabierto las heridas del Megxit y ha reavivado un amargo debate nacional sobre los privilegios, el dinero público y dónde termina realmente la responsabilidad real.