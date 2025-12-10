Kevin Costner ha despertado un gran interés público tras realizar comentarios inusuales e inusualmente directos sobre religión durante la promoción de su nuevo especial navideño de ABC, The First Christmas . El actor, quien suele evitar las discusiones públicas sobre sus creencias personales, afirmó que pretende "confrontar a los cínicos y a los no creyentes", lo que ha generado numerosas búsquedas sobre su catolicismo y qué inspiró su cambio hacia una narrativa centrada en la fe.

El especial, La Primera Navidad , es una versión de la historia de la Natividad, presentada y narrada por Costner. Se estrenó el 9 de diciembre de 2025 en ABC y se emitirá en Hulu y Disney+.

Dentro de 'La Primera Navidad' y su Natividad como foco

El programa busca revisitar el relato bíblico con un tono reflexivo que atraiga a la audiencia, independientemente de su religión. Su director lo describió como un proyecto estacional unificador, diseñado para unir a los espectadores durante una época a menudo dominada por contenido festivo comercializado.

Costner dijo que espera que los espectadores vean la historia de la Natividad de una manera nueva y comprendan por qué ha perdurado culturalmente. Expresó que el proyecto fue significativo a nivel personal, y señaló que su primer recuerdo de la infancia como actor fue cuando interpretó a un pastor en una obra navideña de la iglesia.

'Cínicos y no creyentes'

La declaración principal de Costner se produjo durante la gira promocional del especial, donde habló extensamente sobre los desafíos de contar una historia basada en la fe en el panorama del entretenimiento moderno. Dijo ser consciente de que los temas religiosos suelen generar escepticismo, pero añadió que cree que la historia de la Natividad merece ser presentada con sinceridad. Su comentario sobre confrontar a los "cínicos y no creyentes" se presentó como una invitación a los espectadores a involucrarse con la narrativa en lugar de descartarla.

El comentario cobró impulso inmediatamente en internet, en parte porque Costner rara vez aborda temas religiosos en sus apariciones públicas. Los fans comenzaron a preguntarse si el comentario reflejaba una declaración personal de fe o un compromiso con la historia que se le había encomendado presentar.

Las búsquedas se disparan por si Costner es católico

El interés en línea se centró rápidamente en la propia ascendencia religiosa de Costner. Los motores de búsqueda registraron un fuerte aumento de consultas como "¿Es Kevin Costner católico?" y "¿La religión de Kevin Costner?".

Costner ha declarado anteriormente que se crio en un hogar cristiano y que asistía a la iglesia de niño. Sin embargo, no se ha identificado explícitamente como católico en ninguna entrevista reciente.

Ha compartido que la fe y la familia jugaron un papel fundamental en su crianza, señalando que la Navidad siempre ha sido una época importante para él. Recordó haber sorprendido a su padre con una camioneta como su primer gran regalo de Navidad tras alcanzar el éxito como actor, describiéndolo como uno de los momentos más emotivos de los inicios de su carrera.

Por qué resuenan los comentarios de Costner sobre la fe

Los comentarios de Costner han generado debate porque ofrecen una visión poco común de sus opiniones personales en un momento en que se intensifican las conversaciones públicas sobre la fe, la cultura y la narrativa. Su inesperada disposición a abordar directamente a los críticos no ha hecho más que ahondar la especulación sobre sus creencias, a la vez que ha aumentado el interés por La Primera Navidad .

Un cambio de las epopeyas occidentales a la narrativa basada en la fe

El estreno de La Primera Navidad llega en un momento en que Costner es más conocido por proyectos a gran escala como Horizon: Una Saga Americana . El contraste entre la extensa saga western y una narración íntima de la Natividad ha llevado a los analistas de la industria a advertir un posible cambio en su dirección creativa.

Mientras que Horizon enfrentó escrutinio por su desempeño en taquilla, el especial de Navidad posiciona a Costner en un espacio narrativo diferente que prioriza la reflexión y la tradición.