El padre distanciado de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, ha hecho un último y desesperado llamado público a su hija, pidiéndole la oportunidad de ver a sus nietos "una vez más antes de morir". El hombre de 81 años se sometió recientemente a una amputación de pierna por debajo de la rodilla que le salvó la vida.

La súplica, hecha en una entrevista profundamente emotiva, llega en un momento en que su salud se ha deteriorado drásticamente, lo que aumenta la urgencia de una reunión con Meghan, el príncipe Harry y sus dos hijos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4. La solicitud supone una inmensa carga personal para la duquesa, pero para su padre, es simplemente un último deseo.

La crisis de salud de vida o muerte que enfrenta Thomas Markle

El contexto de esta renovada conversación pública es una terrible emergencia médica. El hijo de Thomas Markle, Thomas Markle Jr., ofreció un crudo relato de la terrible experiencia, confirmando la gravedad del estado de su padre. La amputación se hizo necesaria después de que un coágulo de sangre en el muslo del Sr. Markle le cortara la circulación, provocando que su pie se tornara "azul y luego negro".

"Mi papá está siendo muy valiente. No había otra opción. Me dijeron que tenían que amputarme la pierna y que era cuestión de vida o muerte", explicó el joven Tom. Los médicos corrían contrarreloj ante la amenaza de sepsis o gangrena.

Uno de sus médicos dijo que los próximos dos o tres días serían críticos. Les preocupaba que se produjera una infección: sepsis o gangrena. La piel estaba negra y moribunda. Esta cruda realidad pinta una imagen profunda de un hombre al borde del abismo, cuyo sufrimiento físico solo se reflejaba en su distanciamiento emocional.

La súplica de Thomas Markle: En busca de un último encuentro con sus nietos

Es este roce con la muerte lo que ha impulsado a Thomas Markle a hacer su súplica más pública hasta la fecha. No pide un espectáculo mediático, sino un momento tranquilo y humano. "No quiero morir alejado de Meghan", declaró. "Quiero conocer a mis nietos. También estaría bien conocer a su marido".

La profunda ruptura que duró cinco años comenzó en 2018, justo antes de la boda de Meghan y Harry, después de que el Sr. Markle montara fotos para paparazzi y sufriera dos infartos, lo que le impidió asistir. A pesar de años de disputas públicas, hubo una pequeña señal de distensión. Un día antes de su emotiva entrevista, la duquesa de Sussex contactó con su padre mientras este se encontraba en el hospital.

Un camino difícil hacia la reconciliación

Un portavoz de Meghan confirmó el contacto, declarando: "Puedo confirmar que ha contactado con su padre". Sin embargo, el momento de la conexión generó confusión en Thomas padre. Reveló que estaba "confundido" al enterarse de que su hija, de quien estaba distanciada, intentó contactarlo. Esta confusión solo subraya lo complicada y emocionalmente cargada que se ha vuelto su relación desde que la duquesa cortó el contacto con su padre.

Queda por ver si este pequeño, aunque frágil, hilo de comunicación puede conducir a una verdadera reconciliación. Podría concederle a Thomas Markle su deseo de conocer a Archie y Lilibet, mientras su vida pende de un hilo. Si padre e hija se reencuentran, podría cerrar un capítulo en la saga de los Sussex.