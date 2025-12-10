El ícono de Hollywood, Guillermo del Toro, sorprendió a sus fans con una revelación que pocos anticiparon. Durante una animada aparición en el podcast Happy Sad Confused, presentado por Josh Horowitz, el cineasta ganador del Óscar admitió que, en sus propias palabras, es un gamer empedernido.

El director de El laberinto del fauno y La forma del agua confesó su amor de larga data por el medio, incluso nombró la serie moderna God of War como una de sus favoritas.

Entre los títulos que elogió se encuentran BioShock, conocido por su inquietante distopía submarina, y Death Stranding, la épica melancólica que desafía el género creada por su gran amigo Hideo Kojima. También expresó su admiración por la legendaria saga Metal Gear Solid, el apasionante drama western de Red Dead Redemption y el frenético caos de supervivencia zombi de Left 4 Dead.

Cada juego, explicó, ofrece un tipo diferente de estimulación narrativa, y a menudo genera ideas creativas que influyen en sus propios instintos narrativos.

De monstruos y mitos a noches de PlayStation

Durante décadas, Del Toro ha sido celebrado por crear mundos cinematográficos espeluznantes llenos de monstruos, mitos y una rica profundidad emocional.

Sin embargo, detrás de escena, parece que cuando no está creando universos fantásticos para la pantalla grande, pasa su tiempo libre explorándolos virtualmente.

Le comentó a Horowitz que los videojuegos se han convertido en una de sus escapadas favoritas, ya que le ofrecen tanto relajación como inspiración. Su afición por los títulos con una narrativa intensa refleja con precisión el tipo de historias extensas e inmersivas que lleva al cine, lo que hace que su pasión por los videojuegos se sienta como una extensión natural de su identidad artística.

Now he has to develop a game. He would do fantastic. — David Joshua Rios (@Davidrios) December 9, 2025

Los fans inundan las respuestas con elogios y nostalgia

Una vez que las revelaciones del podcast llegaron a las redes sociales, los fans no tardaron en reaccionar. La publicación de IGN al respecto generó una mezcla de respuestas, desde la sorpresa entusiasta hasta el agradecimiento sincero.

Muchos usuarios expresaron su admiración por el hecho de que un cineasta de la talla de Del Toro no sólo juega videojuegos sino que habla de ellos con tanto cariño y comprensión.

Algunos incluso expresaron su deseo de que desarrollara un videojuego, mientras que otros se maravillaron de que sus elecciones coincidieran perfectamente con las suyas.

Varias respuestas celebraron la idea de que un autor respetado abrazara abiertamente la cultura gamer, mientras que los fans nostálgicos recordaron sus propias partidas a BioShock o sus maratones nocturnas de Left 4 Dead con amigos. El ambiente fue abrumadoramente positivo, y muchos calificaron la revelación como "el crossover que no sabíamos que necesitábamos".

Por qué es importante: La fusión de dos mundos creativos

La sincera conversación de Del Toro destaca la creciente conexión entre el cine y los videojuegos. A medida que los videojuegos evolucionan hasta convertirse en obras de arte narrativas y visualmente impactantes, el reconocimiento de su valor por parte de cineastas como Del Toro refuerza la profunda interrelación entre ambos medios.

Su entusiasmo por los videojuegos refleja un cambio más amplio en Hollywood, donde los narradores recurren cada vez más a los videojuegos en busca de inspiración, colaboración e incluso adaptación.

Si bien del Toro no adelantó ningún proyecto futuro relacionado con juegos, su pasión por el medio sugiere que las colaboraciones futuras con desarrolladores siguen estando dentro del ámbito de las posibilidades.

Hasta entonces, los fans podrán consolarse sabiendo que uno de los visionarios más imaginativos del cine pasa sus tardes exactamente como millones de personas más: mando en mano, totalmente inmerso en mundos tan extraños y bellos como los que él crea.