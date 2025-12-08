Más de dos semanas después de un impactante accidente durante las preliminares de Miss Universo en Bangkok, la organización detrás del certamen mundial publicó nuevos detalles sobre las graves lesiones sufridas por Miss Jamaica , la Dra. Gabrielle Alexis Henry.

Henry, quien representó a Jamaica en la 74.ª edición del concurso Miss Universo, fue hospitalizada en Tailandia tras caerse del escenario durante la sesión de vestidos de noche del espectáculo preliminar el 19 de noviembre. El incidente ocurrió frente a un público en vivo y otras concursantes, lo que desató preocupación inmediata y especulaciones sobre su estado.

En un comunicado emitido el lunes, la Organización Miss Universo informó que Henry sufrió múltiples lesiones graves, incluyendo una hemorragia intracraneal que le provocó pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otros traumatismos. Según la organización, fue ingresada directamente en una unidad de cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció bajo observación neurológica continua durante varios días.

El comunicado fue compartido conjuntamente con la familia de Henry y buscó aclarar tanto su estado médico como la respuesta al incidente, luego de semanas de rumores e informes contradictorios que circularon en línea y en los medios de entretenimiento.

"La Dra. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar", dice el comunicado, confirmando el relato más detallado hasta la fecha de lo ocurrido durante el evento.

Si bien Henry se considera estable para viajar, la Organización Miss Universo indicó que continúa requiriendo atención especializada las 24 horas. Se espera que regrese a Jamaica en los próximos días con escolta médica completa y será trasladada directamente a un hospital a su llegada para continuar su recuperación.

La organización también confirmó que ha cubierto todos los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación durante el tratamiento de Henry en Tailandia, así como el alojamiento y los gastos de manutención de su madre y hermana, quienes viajaron a Bangkok para acompañarla. Asimismo, las autoridades indicaron que Miss Universo está financiando su vuelo de repatriación con supervisión médica y se ha comprometido a cubrir los gastos médicos futuros relacionados con el incidente.

La caída de Henry se convirtió en uno de los momentos más comentados del certamen de 2025, no solo por la gravedad de sus lesiones, sino también por las acusaciones sobre cómo se gestionó la situación tras bambalinas. Melissa Sapini, quien representó a Haití en Miss Universo, declaró previamente a medios internacionales que las concursantes fueron convocadas a una reunión tras el accidente donde, según ella, un miembro del personal sugirió que Henry no había estado prestando atención cuando se cayó.

Estas afirmaciones generaron críticas en redes sociales e intensificaron el escrutinio de los protocolos de seguridad del certamen. Un representante de la organización anfitriona sugirió inicialmente que el incidente podría deberse a una marca de etapa no observada, aunque la Organización Miss Universo ha rechazado firmemente cualquier sugerencia de que Henry fuera el responsable.

"Ciertos informes de prensa que sugieren que el Dr. Henry contribuyó de alguna manera al incidente son totalmente inexactos", afirma el comunicado. "La Organización Miss Universo nunca ha atribuido la culpa al Dr. Henry y confirma que dichas insinuaciones son infundadas".

Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, se hizo eco de esa postura en un mensaje publicado en Instagram, donde expresó su alivio por el regreso previsto de Henry y agradeció a sus seguidores por sus oraciones. También criticó lo que describió como narrativas insensibles y engañosas en torno al accidente, enfatizando que la atención debe centrarse en la recuperación de Henry.

Henry y su familia, a través del comunicado, expresaron su gratitud por el apoyo que han recibido de los jamaicanos, la comunidad internacional de certámenes y los fanáticos de todo el mundo, describiendo los mensajes de solidaridad como una fuente de fortaleza durante un período extremadamente difícil.

Miss Universo 2025 concluyó el 21 de noviembre, con la coronación de Miss México, Fátima Bosch, en medio de una competencia ya marcada por disputas públicas, renuncias y controversia. El accidente de Henry añadió una dimensión aleccionadora a una temporada de certámenes definida tanto por la agitación como por el glamour.

Por ahora, los funcionarios dicen que la prioridad es la salud y la rehabilitación a largo plazo de Henry, mientras comienza la siguiente fase de recuperación en Jamaica, lejos de las luces del escenario de Miss Universo, donde su viaje fue interrumpido abruptamente.