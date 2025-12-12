Lo que comenzó como un puñado de videos curiosos que mostraban a un hombre cortando madera en un campo polvoriento de Ghana ha alcanzado la atención mundial después de que el autoproclamado profeta Ebo Noah afirmara que Dios le advirtió que el mundo terminaría el día de Navidad de 2025.

Su respuesta ha sido tan dramática como la profecía misma. Dice haber construido ocho arcas gigantes de madera que cree que salvarán a la humanidad de un diluvio que, según él, ocurrirá en solo unas semanas.

La advertencia que dice vino de Dios

Según Ebo Noah, toda la misión comenzó con un sueño. Dice que Dios lo visitó y le mostró visiones de una lluvia incesante que comenzaría el 25 de diciembre de 2025 y continuaría durante tres o cuatro años.

Los sueños, dice, revelaron ciudades ahogándose, continentes sumergidos y gente buscando refugio desesperadamente mientras el mundo se hundía en el caos. Lo describe como una repetición directa del diluvio bíblico, pero esta vez con una fecha límite e instrucciones claras.

La narración a menudo lo describe como un Noé moderno, un hombre elegido para advertir al mundo antes de que sea demasiado tarde. Ha repetido que Dios le ordenó construir las naves y preparar a un grupo selecto de personas que repoblarían el mundo después de que el diluvio retrocediera. Afirma que el proyecto ya está completado en un 80 % y que el tiempo divino guía cada paso.

Insiste en que el mundo ha ignorado las señales de advertencia y que esta catástrofe no se puede evitar, solo sobrevivir.

Las arcas que desataron un frenesí global

Las imágenes de las arcas se convirtieron rápidamente en una de las sensaciones en línea más debatidas del año. Los videos muestran enormes cascos de madera, pilas de leña y grupos de seguidores cantando en oración. Ebo Noah afirma que cada arca contiene 250.000 tablas de madera seleccionadas a mano y que cada tabla fue elegida bajo lo que él llama instrucción divina.

Aun así, el espectáculo ha cautivado a internet. Mucha gente ha viajado a Kumasi, Ghana , para presenciar la construcción en persona, mientras miles más se preguntan si las estructuras son reales o están mejoradas por inteligencia artificial.

Lo que es seguro es la magnitud de la atención. Su número de seguidores en TikTok, Facebook e Instagram ha superado los 380.000, creando un movimiento que abarca desde fieles creyentes hasta viajeros curiosos y quienes simplemente encuentran la idea entretenida.

Los animales y los seguidores

Parte de la intriga viral proviene de la afirmación de Ebo Noé de que los animales han comenzado a aparecer en el lugar del arca por sí solos. En un clip, presenta cabras y aves como señales de que la profecía se está cumpliendo. Insiste en que las arcas llevarán dos ejemplares de cada especie junto con los humanos elegidos que acepten sus advertencias.

Sus seguidores, muchos de los cuales aparecen en el fondo de los vídeos, lo describen como un profeta enviado para el fin de los tiempos.

Oraciones grupales, cánticos y reuniones rituales se han vuelto comunes en los videos que circulan en línea. Algunos lo consideran delirante, pero otros creen que es la única persona que reconoce la inminente catástrofe global.

Debate sobre la verdad y la creencia

A medida que se difunden los videos, también lo hacen las preguntas. ¿Es Ebo Noah un visionario que se prepara para lo peor, o está liderando un espectáculo viral basado en imágenes fabricadas y amplificado por algoritmos?

Las autoridades ghanesas no han hecho comentarios públicos, y ninguna agencia científica reconoce la profecía. Los meteorólogos afirman que no se pronostica un diluvio global. Los líderes religiosos siguen divididos: algunos lo consideran equivocado, mientras que otros se niegan a desestimarlo por completo.

Por ahora, las arcas son el centro de un frenesí en línea que sigue creciendo. Ya sean reales, exageradas o mejoradas digitalmente, no han impedido que millones de personas las vean, debatan y se pregunten qué pasará cuando llegue el día de Navidad. Ebo Noah afirma que el mundo pronto conocerá la verdad. Sus seguidores afirman estar listos. Y el internet espera a ver si la profecía se cumple o no.