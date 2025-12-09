Unas vacaciones familiares a bordo de un crucero de lujo se convirtieron en una pesadilla, culminando en una muerte que ahora se ha declarado homicidio, según una impactante demanda reciente. La prometida de Michael Virgil, quien falleció en un crucero de Royal Caribbean el año pasado, ha emprendido acciones legales contra la compañía.

La demanda alega que el personal del barco le sirvió al hombre de 35 años una cantidad alarmante de alcohol (al menos 33 bebidas) antes de someterlo con sedantes y gas pimienta en un forcejeo fatal con el personal de seguridad. La disputa legal, de alto riesgo, busca una indemnización por la pérdida de un padre y pareja.

Esperar un camarote en un crucero de Royal Caribbean supuestamente resultó en 33 bebidas

La trágica secuencia de acontecimientos comenzó poco después de que Michael Virgil, de 35 años, abordara el barco con su prometida, Connie Aguilar, y su hijo de siete años. Según documentos judiciales, a su llegada se informó a la familia que su camarote aún no estaba listo para ser ocupado. La demanda alega que el personal los dirigió a una zona de bar para pasar el rato. Sin embargo, a medida que la espera se prolongaba, el hijo pequeño de la pareja, que padece autismo, se impacientó cada vez más con el entorno.

En un intento por calmar al niño, Aguilar supuestamente salió del bar para comprobar personalmente el estado de su camarote, dejando a Virgil atrás. Fue durante este periodo sin supervisión que la situación supuestamente se descontroló. El expediente judicial afirma que, mientras el barco viajaba de Los Ángeles a Ensenada, México, el personal le sirvió a Virgil "al menos 33 bebidas alcohólicas".

Demanda afirma que personal de cruceros de Royal Caribbean utilizó tácticas de contención "fatales"

Tras la supuesta borrachera, Virgil salió del bar para buscar a su familia y su habitación. La demanda describe una escena caótica donde, en su estado de ebriedad, la búsqueda de Virgil resultó infructuosa. Al no encontrar la cabaña, se dice que su malestar fue cada vez mayor, hasta el punto de intentar forzar puertas y quitarse la camisa. Un video compartido en línea parece mostrar a Virgil en medio de este arrebato en el pasillo mientras el personal de seguridad entra y lo rodea.

La demanda legal afirma que la respuesta de la tripulación superó con creces el protocolo estándar. Los documentos alegan que Virgil fue víctima del uso excesivo de la fuerza y las acciones fatales de los miembros de la tripulación, incluido el personal de seguridad y médico. En concreto, la demanda alega que el equipo administró una inyección de un medicamento sedante, Haloperidol, y utilizó múltiples latas de gas pimienta.

Los médicos forenses dictaminaron que la muerte del crucero Royal Caribbean fue un homicidio.

Las consecuencias de esta restricción física y química fueron, según se informa, inmediatas y devastadoras. La demanda alega que la combinación de medidas del personal provocó "hipoxia significativa y deterioro de la ventilación, insuficiencia respiratoria, inestabilidad cardiovascular y, finalmente, paro cardiorrespiratorio, lo que provocó su muerte, que se ha declarado homicidio".

Aguilar ahora reclama a la línea de cruceros una indemnización por daños y perjuicios no especificados. Esta incluye compensación por pérdida de manutención, herencia, ingresos pasados y futuros, así como gastos funerarios y daños por dolor y sufrimiento mental.

En respuesta a la tragedia, un portavoz del Royal Caribbean Group proporcionó una declaración sobre el incidente.

"Nos entristeció el fallecimiento de uno de nuestros invitados, trabajamos con las autoridades en su investigación y nos abstendremos de hacer más comentarios sobre litigios pendientes", dijo el portavoz.

La compañía había declarado anteriormente que ofreció apoyo a la familia y a las autoridades en el momento de la muerte de Virgil.