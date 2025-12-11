El actor y director Justin Baldoni se mantiene fuerte mientras enfrenta una batalla legal de alto perfil con su coprotagonista Blake Lively, según su abogado Bryan Freedman. Después de asistir a una audiencia en la ciudad de Nueva York esta semana, Freedman dijo a los periodistas que Baldoni está "lo mejor que puede" y que sigue concentrado en el proceso legal que tiene por delante.

Freedman dijo que Baldoni "tiene esperanzas y espera una resolución positiva en el caso", y agregó que la familia del actor también lo ha apoyado durante el estrés continuo, informó PrimeTimer.

Describió a Baldoni como una persona "maravillosa" y "significativa" y dijo que una vez que se resuelva el caso, "volverá a ser el gran hombre que era".

El caso comenzó en 2024 cuando Lively presentó una demanda acusando a Baldoni de acoso sexual y represalias. Baldoni ha negado las acusaciones desde el principio.

Posteriormente, presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, acusando a Lively de extorsión y difamación, pero la demanda fue desestimada. Lively ahora reclama 160 millones de dólares por daños y perjuicios.

Juez retrasa juicio a Baldoni-Lively por casos penales

Durante la audiencia posterior al descubrimiento del martes, el juez Lewis J. Liman anunció que el juicio civil, originalmente planeado para comenzar en marzo, se pospondrá hasta mayo.

El juez explicó que dos juicios penales programados para la misma fecha deben tener prioridad. "Por muy importante que sea este caso... los juicios penales tienen prioridad", afirmó.

El juez también ordenó a ambas partes ponerse en contacto con un juez magistrado para discutir un posible acuerdo.

Fuentes informaron a TMZ que este siguiente paso se ordenó directamente con la esperanza de encontrar una solución antes del inicio del juicio. A pesar del retraso, Freedman afirmó que el cambio de calendario no afecta su estrategia legal.

El estudio de Baldoni, Wayfarer Studios, también comentó sobre la actualización, afirmando: "Esto no tiene relación con los alegatos en sí".

El estudio dijo que la decisión del juez sobre el juicio sumario, prevista para después de una audiencia el 22 de enero, ayudará a determinar los próximos pasos.

El abogado de Lively, Michael Gottlieb, señaló que ya tiene otro juicio programado para el mismo día de la nueva fecha de inicio del 18 de mayo, pero tratará de estar disponible para este caso.