SM Entertainment anunció el miércoles planes para tomar acciones legales contra las personas responsables de publicaciones y comentarios maliciosos dirigidos al miembro de aespa, Winter, en medio de rumores de citas que circulan con el miembro de BTS, Jungkook .

La agencia emitió un comunicado formal detallando el alcance de su respuesta legal a los rumores. En el comunicado, SM Entertainment identificó numerosas publicaciones difamatorias, contenido de acoso sexual y rumores inventados difundidos en múltiples plataformas en línea, como DC Inside, Women's Era, Nate Pann, Instiz, Theqoo, Instagram, X y YouTube. La agencia también anunció que planea emprender acciones civiles y penales contra las personas que han creado publicaciones maliciosas dirigidas a Winter en dichas plataformas y otras comunidades en línea.

"Les informamos que responderemos con absoluta franqueza e instamos a todos a evitar involucrarse en este tipo de conducta indebida", decía el comunicado. "Seguiremos haciendo todo lo posible para proteger los derechos e intereses de nuestros artistas por todos los medios posibles".

La acción legal surge tras la especulación en línea que comenzó a principios de esta semana cuando circularon rumores de noviazgo entre Winter y Jungkook en las redes sociales coreanas. Algunos internautas alimentaron los rumores, afirmando que ambos artistas compartían tatuajes iguales de tres cabezas de perro en sus brazos y que también habían señalado que llevaban prendas y accesorios similares en distintas ocasiones, según Korea JoongAng Daily .

Otros detalles citados por usuarios en línea incluyen similitudes en el contenido compartido, incluyendo selecciones musicales coincidentes. Los internautas señalaron además que la antigua cuenta de Instagram de Jungkook, @mnijungkook, podría estar relacionada con el nombre real de Winter, Kim Min-jung. Aunque el cantante de BTS aclaró posteriormente que su cuenta representaba su nombre.

Desde que comenzaron a circular los rumores, ni SM Entertainment ni HYBE (la empresa matriz de la agencia de Jungkook, Big Hit Music) han emitido declaraciones. Ni Winter ni Jungkook han confirmado ni negado los rumores de noviazgo.

Ambos ídolos han sido objeto de rumores de citas. Jungkook ha sido vinculado con una excompañera de clase, la tatuadora Lee Mijoo, la actriz Lee Yu Bi y Lisa de BLACKPINK . Winter ha sido vinculada con Jungwon de ENHYPEN , un rumor que ella misma desmintió.